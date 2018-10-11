К 2023 году общие доходы телевизионной индустрии стран Западной Европы достигнут отметки в 50 миллиардов долларов (43.4 миллиарда евро), – говорится в докладе «Перспективы телевидения в Западной Европе», подготовленном аналитической фирмой Digital TV Research.

В 2017 году доходы сектора в регионе составили 39 миллиардов долларов. Доходы ОТТ платформ от трансляции телевизионных программ и фильмов (включая услугу AVoD) вырастут более чем в два раза – с 10 до 23 миллиардов долларов. Это увеличит долю ОТТ в общем пироге доходов телевизионного сектора с 26 до 46%. При этом доходы служб платного телевидения за тот же период снизятся по прогнозам на 2 миллиарда долларов.

Общие доходы служб SVoD к 2023 году достигнут отметки в 12,47 миллиарда долларов – то есть, вырастут на 8 миллиардов в сравнении с 2017 годом, когда они составили 4,44 миллиарда долларов. На долю компании Netflix к 2023 году будет приходиться 57% всех доходов рынка услуг SVoD в странах Западной Европы. В 2017 году доля компании составляла 52%.

«Число подписчиков услуг доступа к телевизионному контенту в странах Западной Европы к 2023 году достигнет отметки в 205 миллионов; в 2017 году число подписчиков составляло 153 миллиона, – отмечает старший аналитик компании Digital TV Research Саймон Мюррей. – По нашим прогнозам, число подписчиков услуги SVoD к 2023 году достигнет отметки в 99 миллионов, при этом в конце 2017 года число подписчиков данной услуги составляло 50 миллионов. Таким образом, доля SVoD в общем пироге вырастет с 33 до 48%. За один лишь 2018 год число подписчиков SVoD вырастет почти на 15 миллионов, а в 2019 добавится ещё 11 миллионов».

Цифры, опубликованные компанией Digital TV Research, – это исключительно «грубые» данные, отражающие лишь количество подписок. При этом не секрет, что одно домохозяйство может иметь оформленную подписку на услуги нескольких платформ. К примеру, если домохозяйство является подписчиком услуг платформы платного спутникового телевидения и подписчиком платформы Netflix – в докладе агентства оно будет считаться как два подписчика. При этом не стоит забывать о том, что некоторые домохозяйства являются подписчиками нескольких SVoD-платформ.

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