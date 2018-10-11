Украинские фанаты космических исследований смогут увидеть фильм от режиссера Рори Кеннеди, номинантки на «Оскар» и обладательницы «Эмми», уже в это воскресенье в 21:00 на Discovery Channel.

Неутолимое любопытство – потрясающая способность интересоваться и восхищаться – одна из главных движущих сил в процессе развития человечества.

Жажда ответов на фундаментальные вопросы, – Откуда мы? Существует ли кто-то еще, кроме нас? Что ждет нас в будущем? – заложена в ДНК каждого из нас. Фильм NASA: 60 лет в космосе – невероятная история об организации, навсегда изменившей восприятие человеком планеты, Вселенной и самого себя.

Discovery прольет свет на важнейшие вехи в истории организации, которая отправила человека на Луну, поверхность Марса, к границам Солнечной системы и за ее пределы. Кроме достижений NASA в области освоения космоса, фильм затронет менее известную, но не менее значимую сферу деятельности – оценку состояния нашей собственной планеты. Насколько бы далеко NASA не отправляло свои корабли и спутники, оно непременно оглядывается обратно на Землю, скрупулезно исследуя ее моря, пески и льды и постоянно находясь в поиске новых путей ее защиты и сохранения для будущих поколений.

В роли режиссера, продюсера и рассказчика выступит Рори Кеннеди – знаменитая документалист и племянница президента, благодаря которому NASA праздновало свой главный успех – высадку человека на Луну. Этот проект – не просто очередной взгляд на историю от стороннего наблюдателя – это личный рассказ человека, выросшего в эпоху всеобщего ажиотажа вокруг космических открытий, который искренне хочет поделиться этими незабываемыми эмоциями и трепетом, который они вызывают, с молодыми поколениями.

«Соглашаясь на этот проект, я не думала, что он станет настолько личным. Уже в ходе работы я поняла, что историю лучше всего будет рассказать от имени племянницы Джона Кеннеди, для которого тема освоения космоса была очень близка. Мой дядя сыграл важную роль в проекте по высадке человека на Луну и возвращении его обратно во времена, когда мы были еще недостаточно к этому подготовлены технически. По моему мнению, невероятная речь перед студентами Университета Райса в 1962 году – одна из лучших в его карьере», – делится воспоминаниями о начале работы над проектом Рори.

Анонсировав курс на Луну в 1961 году, Кеннеди принял величайший вызов от имени всего мира – вызов, который определил деятельность агентства на десятилетия вперед.

«Мы дали программе высокий национальный приоритет, даже осознавая, что это в определенной степени акт веры и предвиденья, поскольку нам неизвестно, какие преимущества ждут нас в дальнейшем», – уверенно заявлял президент.

В своем фильме Рори Кеннеди расскажет, удалось ли человечеству оправдать веру в безграничность своих возможностей и достичь поставленных ее знаменитым родственником целей.

Режиссер отправится за кулисы величайшего в мире космического агентства, имея широкий доступ к его руководству, ученым и, разумеется, самим астронавтами. Среди героев фильма – ключевые исторические персоналии – инженер Адам Штельцнер, который руководил миссией по отправке ровера Curiosity на Марс и астронавт МКС Пегги Уитсон, которая установила американский рекорд пребывания в космосе в течение 665 дней.

Вы увидите космические телескопы последнего поколения и прототипы современных марсоходов, узнаете о новых планах, проектах и миссиях NASA по исследованию Солнечной системы, Галактики и космических просторов за ее пределами, а также поймете, каким образом агентство использует инновационные технологии для защиты нашей планеты, от противодействия влиянию озоновых дыр до борьбы с изменением климата.

После просмотра фильма у вас будет возможность посетить знаменитый Космический центр Кеннеди во Флориде и собственными глазами увидеть все достижения NASA. Для этого нужно поучаствовать в научно-познавательной чат-бот игре от UNIT Factory «Boto Sapiens». Поездку в NASA получит игрок, который даст наибольшее количество правильных ответов за наименьшее количество времени. Принимайте участие в игре в Facebook или Telegram.

Напоминаем, что фильм NASA: 60 лет в космосе можно будет посмотреть 14 октября в 21:00 на Discovery Channel.

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