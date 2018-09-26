15 октября телевизионный канал Bolt будет осуществлять спутниковое вещание только с частоты 12092 МГц (спутник Astra-4A). Об этом говорится в официальном письме холдинга 1+1 media, адресованном к провайдерам программных услуг.

Напомним, в настоящее время сигнал канала распространяется с двух частот: 12092 МГц и 12265 МГц.

Таким образом, с 15 октября приём сигнала телеканала будет возможен только на спутниковые приёмники с поддержкой стандарта DVB-S2/8PSK/MPEG-4 и систем условного доступа Verimatrix и Videoguard.

Новые параметры спутникового вещания: Спутник: Astra-4A (4,8 гр.в.д.)

Частота: 12092 МГц

Поляризация: V (вертикальная)

Символьная скорость: 30,000 Мсимв/с

FEC-2/3

DVB-S2/8PSK/MPEG-4/Verimatrix/Videoguard



Отметим, что телеканал Bolt начал кодировать спутниковый сигнал, начиная с апреля текущего года.

Bolt – совместный продукт двух киностудий: FILM.UA и Star Media. Канал запущен летом 2016 года. Эфирное наполнение состоит из кинофильмов и сериалов, ориентированных на мужскую аудиторию среднего возраста. С мая 2017 эксклюзивной дистрибуцией канала в сетях платного телевидения занимается 1+1 media.

Ранее Mediasat сообщал о планах FILM.UA запустить в Украине телеканал о здоровом образе жизни «36,6 TV».

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