Новые правила, которые могут вступить в силу в случае одобрения на уровне государств-членов, являются своего рода «GDPR для сферы авторских прав».

Европейский парламент поддержал весьма ограничительную директиву по защите авторского права, призванную обеспечить дополнительные преимущества европейским традиционным новостным агентствам и обладателям авторских прав за счёт пользовательского контента и американских интернет-компаний, таких как Google. Прежняя версия директивы была отвергнута в июле.

Прежде чем новые правила вступят в силу, их должны будут утвердить на уровне государств-членов ЕС. Основная цель, преследуемая новой директивой, состоит в гармонизации законодательства по защите авторских прав в различных странах ЕС, однако, одна содержит два весьма противоречивых пункта:

Статья 11 указывает на необходимость получения разрешения и уплаты отчислений при публикации фрагментов контента

указывает на необходимость получения разрешения и уплаты отчислений при публикации фрагментов контента Статья 13 требует от таких платформ, как Google/YouTube, Facebook, Twitter и им подобные более тщательно отслеживать потенциальные нарушения авторских прав, предусматривая ответственность за несоблюдение данной нормы. Таким образом, данным сайтам придётся сканировать контент перед его публикацией.

Многие крупные европейские новостные агентства и компании, работающие в сфере развлечений, активно поддерживали и лоббировали введение данных правил. Статья 11 может оказать сильное влияние на процесс индексации страниц в Google и то, что появляется в результате поиска – особенно, когда речь заходит о крупных фрагментах. Европейские сайты, в общем-то, очень даже не прочь получать от Google деньги в случае, когда он показывает больше, чем просто ссылки.

Вот что в ЕС говорят о Статье 11:

Позиция Парламента ещё более ужесточает предложенные Комиссией планы по возложению на онлайн-платформы и агрегаторов ответственности за нарушения в сфере авторского права. Эта норма будет также относится к фрагментам текста, когда отображается лишь небольшая часть представленного издателем текста. На практике данная ответственность накладывает на эти стороны обязательства выплачивать правообладателям отчисления за опубликованные материалы, защищённые авторским правом. Предложенный Европарламентом текст предусматривает, что вознаграждение в рамках этого положения должны будут получать не только издательства, но и журналисты.

На публикацию самих по себе ссылок, видимо, не будут распространяться столь суровые нормы, также и небольшие стартапы не должны будут подчиняться данным строгим правилам. Директива указывает на то, что текстовые ссылки, «сопровождаемые «отдельными словами» могут распространяться свободно, без необходимости заключения лицензионного соглашения» — «Широкое распространение гиперссылок на статьи, сопровождаемых «отдельными словами» для их описания, не станет предметом ограничений».

Некоммерческие онлайн-ресурсы – такие, как Wikipedia, и «платформы программного обеспечения с открытым кодом» (к примеру, GitHub) также освобождены от ответственности. Однако, если правила будут ратифицированы государствами-членами ЕС, на Google и Facebook будет возложена ответственность за все нарушения, включая пользовательский контент (не забывайте о YouTube).

Статья 13 обязывает такие платформы как YouTube и Facebook предотвращать «нелегальную» загрузку в сеть контента, защищённого авторским правом. Это должно заставить данные платформы сканировать контент перед его загрузкой. И здесь возникает риск «цензуры» со стороны крупных платформ, не желающих подвергать себя риску. Действующая система предусматривает отправку уведомления пользователю до удаления контента.

Новые правила могут стать своего рада «аналогом GDPR для сферы авторского права», оказав разрушительный эффект на принципы работы с контентом крупный интернет-компаний, создание и распространение пользовательского контента. Пока нельзя точно сказать – будет ли данная директива утверждена странами-членами, однако вероятность утверждения слишком высока.

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