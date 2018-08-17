Футбольный клуб «Ювентус», являющийся одним из титанов итальянского футбола, отказывается от дальнейшей поддержки своего линейного телеканала и запускает вместо этого OTT-платформу – Juventus TV.

По некоторым данным, в клубе серии «А» приняли такое решение по причине неутешительных рейтингов и высокой стоимости ТВ-проекта.

Вместо телеканала, просуществовавшего 12 лет, футбольные фанаты смогут получать привычный им контент на смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.

Члены клуба для доступа к услуге должны будут платить 2.99 евро в месяц либо 14.99 евро в год, а фанатам, не являющимся членами клуба, придётся раскошелиться на 3.99 евро и 19.99 евро соответственно.

Подписчики услуги смогут насладиться просмотром ярких моментов, а также повторами матчей Лиги чемпионов UEFA, Серии A и Кубка Италии, а также интервью с игроками.

Напомним, ранее стало известно о перезапуске OTT-платформы немецким футбольным клубом Боруссия Дортмунд.

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