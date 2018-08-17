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Juventus TV

Футбольный клуб «Ювентус», являющийся одним из титанов итальянского футбола, отказывается от дальнейшей поддержки своего линейного телеканала и запускает вместо этого OTT-платформу – Juventus TV.

По некоторым данным, в клубе серии «А» приняли такое решение по причине неутешительных рейтингов и высокой стоимости ТВ-проекта.

Вместо телеканала, просуществовавшего 12 лет, футбольные фанаты смогут получать привычный им контент на смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.

Juventus TVЧлены клуба для доступа к услуге должны будут платить 2.99 евро в месяц либо 14.99 евро в год, а фанатам, не являющимся членами клуба, придётся раскошелиться на 3.99 евро и 19.99 евро соответственно.

Подписчики услуги смогут насладиться просмотром ярких моментов, а также повторами матчей Лиги чемпионов UEFA, Серии A и Кубка Италии, а также интервью с игроками.

Напомним, ранее стало известно о перезапуске OTT-платформы немецким футбольным клубом Боруссия Дортмунд.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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