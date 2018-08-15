Согласно данным, полученным в ходе исследования, проведенного компанией Strategy Analytics, в настоящее время по всему миру на руках у пользователей находится более одного миллиарда подключаемых телевизионных устройств.

Подключаемые телевизионные устройства дают пользователю возможность запускать на своих телеэкранах потоковые трансляции видео с ОТТ-платформ и подразделяются на такие подкатегории, как смарт-телевизоры, смарт-проигрыватели Blu-ray дисков, игровые консоли и цифровые медиа-центры.

Доля смарт-телевизоров на рынке неуклонно растёт, и сегодня составляет примерно 60% от всех устройств, имеющихся на руках у пользователей. Компания Samsung сумела сравнять свои позиции с компанией Sony, став одним из лидеров рынка по общему количеству имеющихся на руках у пользователей подключаемых телевизионных устройств. При этом ожидается, что во второй половине 2018 года корейская компания станет безусловным лидером рынка.

В отчёте «Доля поставщиков подключаемых телевизионных устройств в мире», подготовленном компанией Strategy Analytics, говорится: за 2-ой квартал 2018 года мы собрали подробную базу данных, отображающую количество поставленных и установленных подключаемых телевизионных устройств от 18-ти ведущих производителей в мире.

Директор Strategy Analytics Дэвид Уоткинс отмечает, что «Популярность подключаемых телевизионных устройств, в частности – смарт-телевизоров и специализированных устройств для работы с потоковыми медиа — Roku, Amazon Fire TV и Chromecast – существенно выросла за последние несколько лет, что привело к фундаментальному сдвигу в привычках просмотра телевизионного контента и взаимодействия с ним. Такие компании как Roku смогли построить чрезвычайно успешные бизнес-проекты, связанные с продажей специализированных потоковых устройств на волне роста интереса к просмотру видео из онлайн-источников. По сути, мы прогнозируем, что в этом году по всему миру будет поставлено на рынки более 55 миллионов цифровых медиа-приставок, однако, им всё равно не сравниться со 150 с лишним миллионов смарт-телевизоров».

Вице-президент компании Strategy Analytics Дэвид Мерсер добавляет: «Компания Sony на протяжении многих лет являлась мировым лидером на рынке подключаемых телевизионных устройств, если исходить из количества этих устройств, установленных в домах пользователей. Данное лидерство было достигнуто не только благодаря сильным позициям компании на рынке смарт-телевизоров и Blu-ray плееров, но также благодаря ведущим позициям компании на рынке игровых консолей. Впрочем, по мере того, как доля смарт-телевизоров на рынке продолжает неуклонно расти, компания Samsung может потеснить компанию Sony на вершине рейтинга данных устройств – и это может случиться до конца года, благодаря ведущим позициям компании на мировом рынке смарт-телевизоров».

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