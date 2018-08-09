Футбольная команда Borussia Dortmund из Германии при поддержке провайдера полного цикла Sportradar перезапустила собственную ОТТ-платформу BVB-TV.

Платформа BVB-TV предлагает своим пользователям как бесплатный пакет, так и подписной пакет стоимостью 1.99 евро в месяц.

Пользователи бесплатного пакета получают доступ к просмотру товарищеских матчей, а премиальный пакет даёт возможность смотреть повторы регулярных матчей, а также пересматривать яркие моменты игр сразу же после финального свистка.

Подписной вариант также включает в себя сцены, оставшиеся за кадром основных трансляций, при этом в Borussia Dortmund обещают ежедневно выкладывать в сеть как минимум одно такое видео.

Компания Sportradar предоставит клубу технические решения по организации ОТТ-платформы, в частности – решения по обеспечению работы клиентского интерфейса, систему управления видео, систему доставки контента через различные каналы доступа BVB – такие, как web, мобильные приложения, социальные сети, а также по синдикации контента для основного спонсора клубного ТВ BVB – компании Deutsche Telekom.

Зрители также получат доступ к статистике и дополнительной информации по матчам во время их повторного просмотра – в частности, к динамическим плашкам, которые синхронизируются поминутно, а также к ключевым моментам игры.

«Мы изменили подход к нашей ОТТ-платформе, поняв, что мы хотим получать от неё большую отдачу», – говорит маркетинг-директор Borussia Dortmund Карстен Крамер. – «Специалистам из компании Sportradar удалось очень хорошо понять наши запросы, и мы рады возможности представить это новое и усовершенствованное предложение BVB-TV к новому сезону».

Управляющий директор отдела ОТТ в Sportradar Райнер Гайер добавляет: «Болельщики Borussia, где бы они не находились и каким способом не получали бы доступ к BVB-TV, получат возможность просматривать контент и дополнительные материалы, недоступные болельщикам прочих клубов. Нам нравится помогать клубам, которые ценят инновационные решения, сильнее притягивать к себе болельщиков, приоткрывая завесу внутренней жизни команд и игроков. Для этого мы предлагаем им уникальные ОТТ-решения, которые позволяют безукоризненно соединять аудиовизуальный контент с данными».

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