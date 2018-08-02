FTTH-Великобритания: страна полностью переориентируется на оптико-волоконные решения при строительстве интернет-сетей

Британское правительство выступило с революционным заявлением о том, что сети FTTH должны быть доступны в качестве стандартного интернет-решения для каждого нового дома. Данное предложение является частью новой национальной стратегии в области телекоммуникаций, разработанной Министерством по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS).
Цель стратегии заключается в том, чтобы обеспечить к 2033 году покрытие всей территории Великобритании полноценными оптико-волоконными сетями доступа к интернету, которые должны прийти на смену существующим сегодня медным линиям. Также предлагается ввести в законодательство нормы, способствующие развитию инвестиций в инфраструктурные проекты.
Данные исследований показывают, что Великобритания спустилась с 35 на 31 место в глобальном рейтинге широкополосного доступа, отстав от 25 других стран Европы. Эти данные были получены от M-Lab, партнёрского проекта Google Open Source Research и PlantLab при Университете Принстона. Также были учтены результаты, собранные британским сайтом Cable, сравнивающим широкополосное покрытие.
«Мы хотим, чтобы каждый житель Великобритании мог воспользоваться возможностями, предлагаемыми связью мирового класса – независимо от того, где он живёт, работает или куда путешествует, – говорит секретарь DCMS Джереми Райт. – Этот радикально новый план будущего развития телекоммуникаций в стране усилит конкуренцию и увеличит инвестиции в полноценные оптико-волоконные сети, создаст большее количество коммерческих возможностей, а также облегчит и удешевит процесс развития инфраструктуры 5G».
Впрочем, в министерстве признают, что в отдельных регионах страны маловероятно самостоятельное развитие рынка. Поэтому правительство должно поддерживать инвестиции в самые труднодоступные регионы.
«Мы с одобрением встретили заявление правительства и разделяем его амбициозные планы, связанные с построением в Великобритании полноценных оптико-волоконных сетей и сетей 5G, – комментирует исполнительный директор Ofcom Шерон Вайт. – Правительство и Ofcom тесно сотрудничают между собой и с индустрией, дабы гарантировать людям и бизнесу возможность доступа к широкополосным и мобильным технологиям на уровне 21 века».
Председатель Комиссии по вопросам национальной инфраструктуры сэр Джон Армитт говорит: «Проведенная нами оценка Национальной инфраструктуры подчеркнула реальные преимущества, которые полноценные оптико-волоконные широкополосные сети могут предложить домохозяйствам и бизнесу в этой стране – и тот реальный риск, которому могут быть подвержены отдалённые и сельские районы. Поэтому я поддерживаю результаты представленного сегодня Обзора инфраструктуры телекоммуникаций будущего, которые отображают наши собственные рекомендации и гарантируют предоставление каждой общине возможности наслаждаться скоростным и более надёжным подключением. Параллельно с предоставлением возможностей для развития широкополосных технологий в целом, этот план также превратит Великобританию в идеальное место для внедрения последних мобильных технологий 5G, которые будут доступны всюду, где люди живут, работают и путешествуют».
Руководитель отдела стратегии развития бизнес-среды в организации производителей EEF Крис Ричардсон добавляет: «Сегодняшний обзор является серьёзным шагом на пути к широкому развитию полноценных оптико-волоконных сетей, которые требуются индустрии для осуществления 4-ой промышленной революции, и он наступает на пятки Оценке состояния национальной инфраструктуры, которая была представлена на прошлой неделе. Производители по всей стране инвестируют в выделенные линии, дающие возможность преодолеть проблемы со связью в своих регионах, однако, достижение данной цели для тех, кто находится слишком далеко от оптико-волоконных линий, слишком дорого. Для производителей, желающих инвестировать в цифровые технологии с целью повышения производительности, сегодняшнее объявление – это взгляд «снаружи вовнутрь», который предусматривает приоритетность правительственной поддержки развития связи в труднодоступных районах, что является существенным показателем прогресса. С развитием конкуренции на рынке полноценных оптико-волоконных сетей правительство должно предложить необходимые решения на законодательном уровне для быстрого осуществления данных изменений, которые гарантировали бы британским производителям беспрепятственное повышение их продуктивности».