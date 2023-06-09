Пакистан покоряет скорость: гигабитный интернет появится в 11 городах страны

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Вскоре жители 11 крупных городов Пакистана получат возможность подключиться к сверхскоростному гигабитному оптико-волоконному интернету. Об этом свидетельствуют правительственные документы, на которые ссылается издание ProPakistani.

Упомянутый документ описывает распределение бюджета, выделенного на Проект развития государственного сектора (PDSP), в период с 2022 по 2024 год. Он содержит краткое описание текущих и будущих проектов, реализацией которых занимается Министерство планирования, развития и специальных инициатив.

В разделе, посвящённом информационным технологиям и телекоммуникациям, представлен план реализации нового проекта, предусматривающий развитие сетей типа «оптика к дому» (FTTH), построенных по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть доступа) в одиннадцати крупных городах страны.

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Проще говоря, сверхбыстрый гигабитный интернет в скором времени появится в большем количестве городов. Статус утверждения проекта всё ещё «в процессе», поэтому предположительно пройдёт некоторое время, прежде чем будет начата его реализация.

Согласно решению правительства, смета проекта составляет 800 миллионов пакистанских рупий, при этом никаких иностранных инвестиций не предусмотрено. В течение 2023-2024 годов на реализацию данного проекта будет направлено дополнительно ещё 50 миллионов пакистанских рупий.

Другие проекты развития

В разделе документа, посвящённом развитию ИТ, упоминаются ещё десятки других проектов, над которыми в настоящее время работает пакистанское правительство. В частности, проект создания 4-х дополнительных парков знаний, проект развития технопарков, онлайн-платформа найма работников для Федеральной комиссии публичных услуг, умные офисы для федеральных министерств и ведомств, расширение широкополосных услуг в Кашмире и Гилгите и многое другое.