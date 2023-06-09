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Пакистан покоряет скорость: гигабитный интернет появится в 11 городах страны

НовостиТелеком
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Вскоре жители 11 крупных городов Пакистана получат возможность подключиться к сверхскоростному гигабитному оптико-волоконному интернету. Об этом свидетельствуют правительственные документы, на которые ссылается издание ProPakistani.

Упомянутый документ описывает распределение бюджета, выделенного на Проект развития государственного сектора (PDSP), в период с 2022 по 2024 год. Он содержит краткое описание текущих и будущих проектов, реализацией которых занимается Министерство планирования, развития и специальных инициатив.

В разделе, посвящённом информационным технологиям и телекоммуникациям, представлен план реализации нового проекта, предусматривающий развитие сетей типа «оптика к дому» (FTTH), построенных по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть доступа) в одиннадцати крупных городах страны.

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Проще говоря, сверхбыстрый гигабитный интернет в скором времени появится в большем количестве городов. Статус утверждения проекта всё ещё «в процессе», поэтому предположительно пройдёт некоторое время, прежде чем будет начата его реализация.

Согласно решению правительства, смета проекта составляет 800 миллионов пакистанских рупий, при этом никаких иностранных инвестиций не предусмотрено. В течение 2023-2024 годов на реализацию данного проекта будет направлено дополнительно ещё 50 миллионов пакистанских рупий.

Другие проекты развития

В разделе документа, посвящённом развитию ИТ, упоминаются ещё десятки других проектов, над которыми в настоящее время работает пакистанское правительство. В частности, проект создания 4-х дополнительных парков знаний, проект развития технопарков, онлайн-платформа найма работников для Федеральной комиссии публичных услуг, умные офисы для федеральных министерств и ведомств, расширение широкополосных услуг в Кашмире и Гилгите и многое другое.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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