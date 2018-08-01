31 июля было отключено аналоговое вещание в Киеве и Кировоградской области.

Полный переход на цифровой сигнал постоянно откладывался, и вокруг него было много обсуждений и дискуссий. Участники рынка до последнего момента не были уверены, что отключение начнется в заявленные сроки согласно Постановлению Кабинета Министров от 13 июня 2018 № 509.

Этот документ внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания.

Поэтому 31 июля 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается в Киеве и Кировоградской области, 31 августа 2018 — на всей территории страны.

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