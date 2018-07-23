Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа Альянс», одной из ведущих компаний на рынке российского платного телевидения, начали трансляцию первого в России круглосуточного мультиспортивного канала в формате Ultra HD — Eurosport 4K. Он стал доступен абонентам «Триколор ТВ» в пакете каналов «Ultra HD» с 20 июля.

«Триколор ТВ» первым в России и одним из первых в мире начал трансляцию пакета телеканалов сверхвысокой четкости 4K Ultra HD ещё в 2015 году. Сегодня в формате UHD абонентам оператора доступны спортивные, развлекательные, познавательные телеканалы, а также просмотр кино и сериалов.

На новом канале Eurosport 4K абоненты «Триколор ТВ» смогут увидеть ключевые спортивные события, а также избранные матчи и этапы турниров в сверхвысоком разрешении. Eurosport 4K покажет в сверхчётком качестве ряд знаковых мировых первенств: кубки мира и чемпионаты мира по биатлону и другим зимним видам спорта, чемпионат мира по легкой атлетике, все турниры «Большого шлема», гран-туры по велоспорту, автогонки «24 часа Ле-Мана» и другие соревнования. Программное наполнение нового канала, который представит трансляции ключевых спортивных событий, формируется на основе контента Eurosport 1. Некоторые матчи и этапы турниров зрители смогут увидеть эксклюзивно только на Eurosport 4K.

Eurosport 4K также стал первым UHD-каналом, доступным для абонентов «Триколор ТВ» в Сибири.

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