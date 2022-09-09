Eurosport ушел из РФ, но продолжает платить зарплату российским комментаторам

Комментаторы теперь работают из дома на филиал Eurosport в Стамбуле, получая заграничную зарплату, сообщает Кабельщик.

Что произошло

Еще в начале войны Eurosport ушел из России, однако контент канала по-прежнему доступен для жителей страны. Более того, некоторые российские сотрудники продолжают сотрудничать с каналом — они прикреплены к филиалу Eurosport в Стамбуле и работают из дома, получая зарплату из-за рубежа.

«Турция сейчас чуть ли не единственная страна, откуда деньги элементарно могут уходить в Россию», — комментирует главный продюсер Eurosport в России Максим Янчевский.

Как работает вещание

Российские комментаторы ведут репортаж из дома и передают сигнал аудиодорожки в Стамбул. Там местные режиссеры выравнивают звук и вновь посылают сигнал, но уже в Париж.

Где россияне смотрят контент

Контент Eurosport в России можно смотреть на видеоплатформе Eurosport Player. Впрочем с марта новые подписки невозможны, есть только возможность продления уже существующих.

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Кабельщик пишет, что многие российские пользователи просят оплатить ресурс друзей из-за рубежа, пользуются иностранными карточками или оплачивают со счета мобильного телефона.