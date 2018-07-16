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Google Project Loon
Кения планирует использовать воздушные шары Alphabet для раздачи интернета жителям сельских районов.

В Кении планируют использовать систему воздушных шаров от компании Alphabet для раздачи высокоскоростного интернета, что должно помочь дать возможность выхода в онлайн жителям отдалённых сельских районов страны, заявил министр информации, технологий и связи страны.

Технология, известная как Project Loon, была разработана компанией X – инновационной лабораторией корпорации Alphabet. В прошлом году после урагана на Пуэрто-Рико данная технология позволила американским операторам телекоммуникаций предоставить услуги связи более 250 000 человек, проживающих в районах, охваченных стихийным бедствием.

Джо Мучеру, занимающий должность министра информации, технологий и связи Кении, заявил агентству Reuters о том, что в настоящее время представители проекта проводят переговоры с местными операторами телекоммуникационных услуг с целью внедрения данной технологии в стране.

«В настоящее время команда Project Loon продолжает работу над контрактом, и мы надеемся, что как только она будет завершена, мы сможем обеспечить покрытие интернетом практически всей территории страны», – заявил он.

В Project Loon подтвердили факт проведения переговоров с местными компаниями в Кении, однако детали данных переговоров не были раскрыты.

«Мы постоянно ведём переговоры с представителями правительственных структур и телекоммуникационных компаний по всему миру», – заявил пресс-секретарь Project Loon в Лондоне.

Основные города Кении уже охвачены сетями операторов доступа в интернет, однако большая часть сельских районов 45-миллионнной страны пока лишены возможности выхода в глобальную сеть.

Для подключения некоторых из этих сельских общин местный стартап, организованный при поддержке корпорации Microsoft, использует незанятые телевизионные частоты.

«Project Loon – это ещё одна технология, которая внедряется, и которую, как мы надеемся, смогут использовать операторы, имеющие лицензии», – заявил Мучеру, добавив, что это поможет правительству достичь цели охвата интернетом всей территории страны.

«Связь имеет критически важное значение. Если у вас нет доступа в сеть – вы выпадаете из реальности сегодняшнего дня», – считает Мучеру.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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