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Google запускает секретный проект высокоскоростной связи

НовостиТехнологии

Alphabet отдает проект своему подразделению Aalyria — компания займется «радикальным» улучшением спутниковой и мобильной связи, а также работы Wi-Fi на самолетах и ​​кораблях.

Подробностей о том, как долго в Google работали над технологией под кодовым названием «Minkowski» и сколько сотрудников присоединится к стартапу уже под управлением Aalyria, пока не раскрыли, однако пообещали представить проект уже в следующий понедельник.

Aalyria получила от материнской компании необходимые технологии, патенты, офисы и другие активы. Компанию возглавил эксперт по национальной безопасности Крис Тейлор, а в совет консультантов компании вошли несколько бывших сотрудников и руководителей Google, а также Винт Серф, известный как один из отцов-основателей сети Интернет.

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Миссия нового проекта, как указано в пресс-релизе, состоит в том, чтобы управлять «сверхбыстрыми, сверхбезопасными и высокоэффективными» коммуникационными сетями, которые охватывают «землю, море, воздух, ближний и дальний космос». Компания заявляет, что владеет технологией лазерной связи «Tightbeam», которая работает «в большем масштабе и скорости, чем все, что существует сегодня», а также сохраняет данные «неповрежденными в любой атмосфере и погоде, обеспечивая связь даже там, где нет поддерживающей инфраструктуры». Ранее программная платформа Aalyria уже использовалась в нескольких аэрокосмических сетевых проектах для Google.

CNBC пишет, что компания уже получила коммерческий контракт по применению своей технологии на 8,7 млн ​​долларов с подразделением оборонных инноваций США.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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