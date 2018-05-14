Корпорация Microsoft попытается купить Netflix, дабы попытаться занять достойное место на рынке потоковых медиа. Такой прогноз сделал опытный медиа-аналитик Портер Бибб.

Бибб, аналитик в сфере технологий и средств массовой информации с более чем 40-летним опытом на Уолл-Стрит, в своём прогнозе не озвучил сроков, в которые, по его мнению, корпорация Microsoft сможет предпринять попытку приобрести активы Netflix. Однако он отметил, что технологическому гиганту не хватает присутствия в сфере медиа-контента, и он желает войти в сектор потоковых медиа.

«Они стараются войти в сектор облачных технологий так быстро, как только могут. Но у них нет никакого прямого присутствия в сфере поставок потребительского контента, – заявил в интервью программе «Squawk Box» на канале CNBC управляющий партнёр Media Tech Capital Partners. – Я думаю, что Netflix будет приобретён компанией Microsoft, которая в настоящее время не работает в сфере контента».

Акции компании Netflix, чья рыночная стоимость составляет примерно 142 миллиарда долларов, за последние 12 месяцев выросли в цене более чем на 100%. Стремление корпорации Microsoft приобрести Netflix может показаться странным. Однако эксперты рынка, включая Джима Креймера с CNBC, ранее уже отмечали, что тугой кошелёк Microsoft мог бы позволить Netflix выплачивать голливудским кино- и телестудиям большие гонорары за контент.

В последнем квартальном отчёте Netflix говорится, что в текущем году компания планирует потратить на закупку контента от 7,5 до 8 миллиардов долларов. Что, в общем-то, соответствует более ранним прогнозам.

В конце прошлого месяца цена акций корпорации Microsoft, чья рыночная стоимость составляет 739 миллиардов долларов, выросла – после того, как в корпорации заявили о том, что её прибыль за квартал превысила прогнозы Уолл-Стрит. В значительной степени это было вызвано успехами корпорации в сфере облачных вычислений, где она конкурирует с инфраструктурными предложениями Amazon Web Services. За последние 12 месяцев цена акций Microsoft выросла почти на 40%.

В Microsoft и Netflix пока не предоставили свои комментарии по данному вопросу.

Прогнозы Бибба касательно возможного слияния Microsoft и Netflix были сделаны по горячим следам новостей касательно планов другого важного слияния на медиа-рынке – сделки компании Walt Disney о покупке большинства активов Twenty-First Century Fox. Источники CNBC сообщают о том, что Comcast готовится выдвинуть компании Twenty-First Century Fox предложение касательно покупки всех её «развлекательных» активов полностью за денежные средства. Однако это станет возможным лишь в том случае, если правительство утвердит предварительный договор компании AT&T о покупке Time Warner.

Впрочем, Бибб заявил, что сделка Comcast/Twenty-First Century Fox может не произойти, поскольку медиа-магнат Рупперт Мёрдок желает связать имущественные активы Fox с Disney. Мёрдоку «не нужны эти деньги», – заявил Бибб.

Напомним, ранее Бари Ритолц, основатель Ritholtz Wealth Management, предоставил свои доводы касательно того, почему компании Apple необходимо приобрести видеосервис Netflix.

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