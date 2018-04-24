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YouTube

Компания YouTube опубликовала первый Отчёт о соблюдении правил Сообщества – документ, который компания обязалась публиковать ежеквартально.

Первый отчёт посвящён 4-ому кварталу 2017 года, и из него следует, что за этот период из сети YouTube было удалено 8.3 миллиона видеоклипов.

Среди всех удалённых видеороликов 6.7 миллиона были помечены для удаления автоматически, а 76% были удалены из сети ещё до момента начала просмотров.

«Система автоматических отметок позволяет нам действовать более быстро и чётко, следя за соблюдением нашей политики», – заявили в Google.

Большинство видеоклипов, удалённых по сигналу пользователей, были удалены в соответствии с сигналами участников программы Индивидуальных доверенных наблюдателей YouTube – с платформы было удалено 1.1 миллиона видеоклипов, на которые пожаловались доверенные наблюдатели.

В число доверенных наблюдателей входят частные лица, неправительственные организации и правительственные агентства.

На протяжении всего квартала в YouTube получили 9.3 миллиона жалоб на видео, 94% из которых были отправлены пользователями.

Большинство из видеоклипов, ставших объектом жалоб, содержали сексуальные сцены либо относились к категории спама. 1.6% видеоклипов, на которые были получены жалобы от пользователей, содержали пропаганду терроризма.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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