Компания YouTube опубликовала первый Отчёт о соблюдении правил Сообщества – документ, который компания обязалась публиковать ежеквартально.

Первый отчёт посвящён 4-ому кварталу 2017 года, и из него следует, что за этот период из сети YouTube было удалено 8.3 миллиона видеоклипов.

Среди всех удалённых видеороликов 6.7 миллиона были помечены для удаления автоматически, а 76% были удалены из сети ещё до момента начала просмотров.

«Система автоматических отметок позволяет нам действовать более быстро и чётко, следя за соблюдением нашей политики», – заявили в Google.

Большинство видеоклипов, удалённых по сигналу пользователей, были удалены в соответствии с сигналами участников программы Индивидуальных доверенных наблюдателей YouTube – с платформы было удалено 1.1 миллиона видеоклипов, на которые пожаловались доверенные наблюдатели.

В число доверенных наблюдателей входят частные лица, неправительственные организации и правительственные агентства.

На протяжении всего квартала в YouTube получили 9.3 миллиона жалоб на видео, 94% из которых были отправлены пользователями.

Большинство из видеоклипов, ставших объектом жалоб, содержали сексуальные сцены либо относились к категории спама. 1.6% видеоклипов, на которые были получены жалобы от пользователей, содержали пропаганду терроризма.

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