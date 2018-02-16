В 1977 первый фильм Джорджа Лукаса из серии «Звёздные войны» дал тогдашнему миру некоторое понимание о том, что может означать появление голографической визуализации. Впрочем, хрестоматийные кадры с проекцией образа Принцессы Леи были, скорее, фотографическим трюком кинематографистов, чем серьёзной попыткой экспериментов с голографией.

Однако, автор отчёта, опубликованного в специализированном издании Display Daily, доктор Джон Педди высказывает предположение о том, что благодаря появлению технологии Виртуальной реальности и близкой к ней технологии Дополненной реальности, мир, возможно, ещё больше приблизился к «реальной» голографии.

Доктор Педди говорит, что это достаточно серьёзный вопрос, и хорошее качество голографических изображений зависит от множества переменных, не в последнюю очередь – от самой компьютерной картинки, но, также, и от источника света. В качестве одного из возможных решений он называет технологию «Отслеживание луча» (Ray Tracing, RT), которая может стать «Священным Граалем» для компьютерной графики. «Технология RT создаёт (при правильном использовании) физически чёткое изображение запечатлённой на картинке или воссозданной сцены», — говорит доктор Педди.

Автор отчёта особо выделил работу, проделанную доктором Реувеном Бакалашем – генеральным директором Adshir, и называет его «человеком, который сумел найти простой способ проекции процесса отслеживания лучей». Компания Adshir представила свою технологию LocalRay на проходившей в прошлом месяце выставке CES в Лас-Вегасе, где, используя простой планшет Microsoft Surface, компания продемонстрировала голографическое изображение миниатюрного динозавра, шагающего по различным поверхностям (включая обычный стол) и говорящего «Привет!» мини-дроиду R2D2.

По словам доктора Педди, «это была знаковая демонстрация, поскольку она показала, как свет в комнате отражался в режиме реального времени, когда существо бегало по столу, отбрасывая тени и взбираясь на предметы. Оно даже пробежало по телефону, лежавшему на столе, оставив следы на чёрном сенсорном экране».

Компании Adshir принадлежит 10 действующих патентов и ещё 11, находящихся в статусе ожидания, и большая часть этих патентов связана с технологией LocalRay.

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