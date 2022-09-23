Европейские операторы тестируют голографические звонки

Группа, в состав которой входят некоторые крупнейшие операторы Европы, принесла на европейский рынок голографических звонков крайне необходимую дозу доверия.

Компании Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone организовали пилотный проект совместно с Matsuko – стартапом из Словакии, разработавшим приложение для голографических звонков. Оно работает на смартфонах, планшетах и очках смешанной реальности (MR), среди которых – HoloLens 2 от Microsoft. Согласно информации, размещенной на web-сайте компании, – не за горами также поддержка гарнитуры Oculus Quest 2 VR от компании Meta и Jio Glass – очков смешанной реальности от Reliance Jio. Пилотное тестирование может открыть путь к началу эры надежных и интуитивно понятных голографических звонков между операторами.

Приложение Matsuko по принципу работы несколько напоминает приложение для видеозвонков. Однако вместо видео с плоским изображением вашего собеседника в интерьере его собственной квартиры или офиса, вы можете увидеть его трехмерное изображение, наложенное на интерьер вашего местоположения.

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Формирование 3D-картинки происходит в облаке путем получения движущегося изображения вашего собеседника, создаваемого фронтальной камерой, обрезки фона и вращения этого образа вокруг нескольких многоугольников. После этого уже трехмерное изображение передается на экран принимающего звонка. Если этот экран работает в паре с очками смешанной реальности, изображение абонента плавает, будто призрак перед глазами получателя звонка. Если получатель пользуется смартфоном, то приложение использует заднюю камеру мобильного устройства, чтобы проектировать абонента на тот объект, на который направлена камера. Например, на кресло в комнате переговоров центрального офиса.

Если рассматривать технологию с точки зрения общения, то приложение Matsuko не добавляет ничего из того, чего пользователь не мог бы получать, используя традиционные приложения Teams или Zoom. По крайней мере, так кажется, после просмотра презентационного видео. Однако, при этом Matsuko обещает гораздо больше увлекательных впечатлений по сравнению со стандартным видеозвонком.

Излишним будет напоминать о том, что для совершения видеозвонков в стандарте высокого качества без артефактов, необходимо иметь надежное и быстрое подключение. Понятно, что голографический звонок, насыщенный 3D-рендерингом в облаке в режиме реального времени, значительно более требователен к ресурсам.

Вот здесь и наступает черёд операторов.

В совместном заявлении компания Deutsche Telekom и другие операторы объяснили, как совместно с Matsuko они используют свои 5G-сети и разрабатывают общую платформу, которая должна сделать голографические звонки такими же простыми, как обычные телефонные звонки. По их словам, проделанная работа помогла решить проблемы, связанные с функционированием сети, которые препятствовали плавному и естественному голографическому движению. Это также позволило улучшить цветопередачу и увеличить разрешение голограмм, повысив тем самым степень реалистичности.

В группе также планируют изучить потенциал такой передачи видео в качестве, равном телевизионному, и определить возможность виртуального посещения презентаций и мероприятий с помощью технологии голографических звонков.

Напомним, в 2017 году был совершён первый в мире голографический звонок в сети 5G.