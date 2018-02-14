Компания ESPN запустит сервис с потоковым видео, который будет называться ESPN Plus. Платформа должна запуститься этой весной к радости любителей спорта. Новая услуга, официальная стоимость подписки на которую составит 4.99 доллара в месяц, предлагается компанией Disney и станет первым потоковым предложением для потребителей, исходящим непосредственно от компании Disney, а не в качестве дополнения к другим потоковым пакетам.

ESPN Plus не будет автономным приложением – это будет скорее новый тематический сегмент официального приложения ESPN, которое уже доступно на рынке. Официальное приложение ESPN получит новый дизайн, будет переработано и в рамках данного обновления – наряду с прочими новыми функциями и улучшением пользовательского интерфейса – в нём будет запущена служба ESPN Plus. Благодаря появлению данной потоковой службы пользователи смогут смотреть живой программный контент в дороге, на своих мобильных устройствах, так как данное приложение будет доступно для платформ Android и iOS. Генеральный директор компании Disney Боб Айджер также указывает на то, что живой контент будет включать прямые трансляции спортивных соревнований и мероприятий, которые «не доступны на других каналах». А это означает, что у пользователей появится стимул попробовать новую услугу, которая даст им доступ к эксклюзивному контенту.

ESPN Plus предложит зрителю широкий выбор трансляций различных спортивных мероприятий и спортивного контента, включая матчи MLB, NHL, MLS, групповые виды спорта, теннисный турнир Большого Шлема – в общей сложности, около 10 000 различных спортивных мероприятий ежегодно. Пока нет информации о том, будет ли служба ESPN Plus работать с такими устройствами, как Chromecast или Android TV; в настоящее время с определённостью можно сказать лишь о том, что живой программный продукт будет доступен на мобильных устройствах, на которых установлено приложение ESPN. Впрочем, можно предположить, что служба будет поддерживать работу и с другими платформами, на которых уже доступно приложение ESPN. А это значит, что есть немалый шанс на то, что живой контент можно будет увидеть на разных экранах, а не только на дисплеях смартфонов или планшетов. В настоящее время пока нет точной даты выхода обновлённого приложения ESPN, которое будет включать в себя новую услугу Plus, но оно может появиться на рынке уже в ближайшие месяцы.

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