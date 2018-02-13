1 апреля телевизионный канал Bolt планирует закодировать сигнал, распространяемый со спутника Astra 4A, системой условного доступа Verimatrix. Об этом корреспонденту Mediasat сообщил представитель телеканала.

Телеканал Bolt ориентирован на мужскую аудиторию. В эфире канала – боевики, криминальные фильмы и сериалы, производства украинских киностудий FILM.UA и Star Media. Его собственниками являются Сергей Созановский (50%) и Влад Ряшин (50%).

Напомним, в апреле 2016 года канал получил лицензию на осуществление спутникового вещания в течение 10 лет. В мае 2017 года Bolt наряду с другими тематическими каналами производства Film.ua и Star Media вошёл в дистрибуционный пакет «1+1 медиа».

В настоящее время телеканал Bolt осуществляет вещание со спутника Astra 4A (4,8 гр.в.д., частота 12265H), используя кодировку BISS.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.