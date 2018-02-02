Зрители Украины увидят более 50 часов трансляций событий в виртуальной реальности.

Накануне старта Олимпиады-2018 Eurosport запускает приложение, которое позволит увидеть важнейшие события Олимпиады в формате виртуальной реальности. Winter Olympics Eurosport VR для iOS и Android покажет в VR более 50 часов прямых трансляций — церемонии открытия и закрытия Игр, а также важнейшие этапы состязаний по горным лыжам, шорт-треку, керлингу, фигурному катанию, хоккею, прыжкам с трамплина, скелетону и сноуборду. Приложение совместимо с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR, Google Daydream и Windows Mixed Reality и доступно уже с 1 февраля в App Store и Play Маркет за 0,99 евро.

Поклонники спорта сами смогут выбрать наиболее удобный для себя ракурс благодаря технологии Intel True VR. Она задействует 6 камер и предоставляет обзор на 360 градусов. Это позволит ощутить эффект полного погружения — зрители увидят и услышат все, что происходит непосредственно во время соревнований. Такой подход отвечает и общей стратегии вещания Eurosport, разработанной специально для Олимпиады-2018. Она получила название «Стань ближе» и дает возможность зрителям составить собственную программу просмотра Олимпиады с помощью сервиса Eurosport Player и самостоятельно выбрать, какие соревнования, в какое время и на каком экране смотреть.

«Discovery Communications поставила перед собой задачу предложить зрителям уникальный опыт просмотра Олимпийских игр и предоставить поклонникам спорта в Европе максимальный доступ к событиям в Пхёнчхане. Именно на это направлены принципиальная трансформация вещания, панорамное освещение событий с разных ракурсов и использование VR-технологии, которая станет одним из важнейших событий в истории трансляций. Благодаря новому подходу мы стремимся привлечь зрителей к просмотру Олимпийских игр на самых разных платформах и предлагаем нечто новое, чтобы заинтересовать более молодую аудиторию. Мы надеемся, что такой инновационный формат трансляций поддержит интерес наших зрителей к их любимым видам спорта», — комментирует Ральф Ривера, управляющий директор Eurosport Digital.

Кроме того, впервые в истории Олимпийских игр Eurosport привлечет для освещения соревнований технологии дополненной реальности (AR) и улучшенной скорости передачи данных. Они будут использоваться в инновационной студии Eurosport Cube в Пхёнчхане для создания интерактивной и иммерсивной панорамы событий. Эта студия станет уникальной площадкой для высококлассного анализа лучших моментов Игр, а команда экспертов Eurosport по зимним видам спорта, которая будет работать в Eurosport Cube, поможет разобраться в секретах и тонкостях зимних дисциплин. Помимо этого, Eurosport запустил специальный раздел на сайте, посвященный Олимпиаде-2018. Онлайн-площадки Eurosport станут единственным в Европе ресурсом, где зрители смогут следить за каждой минутой соревнований.

Eurosport уделит особое внимание соревнованиям по дисциплинам, популярным в Украине — хоккею, биатлону, лыжным гонкам, сноуборду, конькобежному спорту и фигурному катанию. В эфире каналов зрителям будет доступно более 100 состязаний, общая продолжительность которых составит порядка 1000 часов, что позволит всем поклонникам спорта следить за самым ярким событием в мире спорта и за главными этапами состязаний в Пхёнчхане.

Права на трансляцию Зимних Олимпийских игр–2018 в Украине Discovery Communications передала общегосударственному каналу «UA: Перший».

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