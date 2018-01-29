7 февраля 2017 года Парламент поддержал создание прозрачного правового поля для доступа к инфраструктуре домов. Как всем известно, предысторией к Закону послужило то, что владельцы инфраструктуры устанавливают цены для каждого отдельно взятого оператора на свое усмотрение, а некоторым и вовсе необоснованно отказывают в доступе. После подписания Закона провайдеры ликовали и смело рассчитывали на то, что «вот сейчас-то заживем!».

Уже практически год прошел с того времени. Что же поменялось?

Предполагалось, что с помощью этого Закона, наконец-то, воцарится прозрачность во взаимоотношениях между провайдерами и Управителями, ОСМД. Но что-то пошло не так…

Мне, как постоянному участнику многих совещаний и рабочих групп, смешно и в то же время обидно наблюдать извечно повторяющуюся ситуацию: представители ОСМД обвиняют провайдеров в пролоббированном Законе, который по размерам ценовых ограничений за доступ «оторван от реальности»; а провайдеры в свою очередь сетуют на неподъемные поборы, которые напрочь убивают смысл предоставлять свои услуги в этих домах.

Опуская всякую лирику, хочу обратить внимание на следующее.

Да, сейчас понятно одно – Закон установил граничную цену на доступ к домам. Это факт. Да, еще нет ни одной утверждённой Методики по расчету такой платы. При этом ОСМД на все предложения провайдеров о необходимости приведения договоров в соответствие к Закону (в частности, по цене) отвечают, что до утверждения таких Методик нет оснований для изменения стоимости, которая прописана в действующих договорах (а она действительно существенно превышает порог граничной стоимости).

С такой точкой зрения не могу согласиться, ведь нормы Закона – это нормы прямого действия и на переходной этап (до утверждения Методик) провайдеры и ОСББ могут договориться об установлении такой цены на доступ, которая не будет превышать граничный. Казалось бы, все очень просто, но никто никому не хочет уступать…

Да, понимаю у всех аппетиты и требования разные. Например, мне известны случаи по регионам (яркий пример – Запорожье), когда Управляющие компании ОСМД присылают проект договора с отметкой в цене на уровне 100 грн за каждый ящик телеком-оборудования, а также устанавливают какие-то лимиты. Для примера: провайдер имеет право до десяти раз в год получить бесплатный временный доступ к оборудованию в доме (с целью модернизации или подключения нового абонента), а все, что свыше такого лимита, идет за дополнительную плату.

Учитывая подобные ситуации, я понимаю и поддерживаю негодование провайдеров. У меня, как у юриста, который чтит нормы Закона о доступе, такие положения в проектах договоров вызывают юридический шок.

Но! Справедливости ради, давайте также поговорим про недобросовестных провайдеров, которые размещают свое оборудование как попало и портят конструктивные элементы домов. Тут мне уже становится понятным негодование представителей ОСМД. А кому это может понравиться?

В том случае, если обе стороны не удовлетворены происходящей ситуацией, в цивилизованном мире принято садиться за стол переговоров и путем согласования всех условий достигать взаимопонимания. С этой целью предлагаю и провайдерам, и ОСМД рассмотреть возможность создать ВЗАМОВЫГОДНЫЕ условия сотрудничества.

Какие условия могут быть предметом обсуждения за столом переговоров? Лояльное отношение друг к другу, дополнительные «плюшки» и так далее. Тем, кто готов к конструктивному диалогу, долго искать не придется. Вот несколько примеров.

Провайдеры, операторы телекоммуникаций:

— осуществляют размещение и эксплуатацию телекоммуникационных сетей в соответствии с установленными нормативами в сфере строительства и телекоммуникаций, согласно проектной документации и технических условий;

— придерживаются бережного отношения к объектам доступа и в случаях собственной халатности возмещают нанесенный ущерб;

— размещают на своих технических средствах телекоммуникаций в удобном для обозрения месте сведения о них (название компании и номер контактного телефона);

— придерживаются графика своевременного расчета за доступ к инфраструктуре объекта доступа.

В свою очередь, управляющие ОСМД:

— предоставляют возможность в специально отведенных местах (при их наличии) размещать рекламные флаера провайдеров;

— устанавливают одинаковый для всех провайдеров размер платы (до утверждения Методики расчета платы) на согласованных с операторами, провайдерами телекоммуникаций условиях, который не превышает предельный размер, утвержденный Законом;

— пропорционально распределяют расходы, непосредственно связанные с обеспечением доступа, на всех присутствующих в доме провайдеров, операторов телекоммуникаций;

— не устанавливают разовую плату за периодичный (временный) доступ к объекту исключительно с целью подключения нового абонента, модернизации технических средств и тому подобное;

— способствуют в договорах закреплению порядка круглосуточного доступа в случае необходимости проведения неотложных работ, связанных с предотвращением аварий и устранением их последствий, при условии согласования таких работ с руководителем ОСМД (согласование может происходить в письменной, электронной форме или по телефону).

Казалось бы, такие простые уступки с обеих сторон, а как сильно могут повлиять на дальнейшее сотрудничество телекома и ОСМД. И, в конце концов, все мы должны помнить, что первоочередная цель сотрудничества – это довольные жильцы домов и благодарные абоненты провайдеров. Сейчас многие следуют новому тренду: «зачем тратить энергию на взаимную вражду, если можно ее объединить и пустить в мирное русло». Поэтому советую наконец-то закопать топор войны и начать строить цивилизованное цифровое общество. 🙂

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