XXI век: Украина вместе с Боснией и Герцеговиной остаются единственными странами Восточной Европы, где отсутствует LTE-связь

В Восточной Европе работает более сотни сетей по технологиям LTE и LTE‐Advanced. При этом в Украине и Боснии и Герцеговине операторы, использующие такие технологии, – отсутствуют. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании 5G Americas.

Согласно информации аналитического агентства, на территории Восточной Европы задействовано 125 сетей четвёртого поколения. Из них 83 работают по технологии LTE и 42 – по технологии LTE‐Advanced.

Лидером по количеству LTE-сетей является Польша. Здесь развёрнуто 8 сетей LTE и 5 LTE‐Advanced.

LTE-связь доступна во многих странах Восточной Европы, включая Армению, Грузию, Беларусь, Россию, Молдову и даже Косово. При этом в двух странах – Украине и Боснии и Герцеговине – не введено в действие ни одной сети LTE.

Более детальные данные по количеству LTE-сетей в странах Восточной Европы приведены ниже в таблице.

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