Саймон Труделл из компании NAGRA предлагает подумать о том, чему сектор платного телевидения может научиться у OTT.

Мы являемся свидетелями драматических изменений в сфере потребления контента – меняются сами способы этого потребления. Телевидение и интернет продолжают двигаться навстречу друг другу, сливаясь в единое целое, а параллельно происходит эволюция способов нахождения и просмотра любимых программ, а также обмена ими. И на фоне активного и впечатляющего роста количества подписчиков всё новых и новых OTT провайдеров операторам платного телевидения приходится бороться за возможность сохранять свои части пирога. Между тем, есть несколько уроков, которые операторы могли бы извлечь из растущей привлекательности OTT.

Впрочем, для начала давайте подумаем вот над каким вопросом: а почему бы вообще не отказаться от технологий вещательного телевидения в пользу OTT? В конце концов, с каждым днём становится всё дешевле доставлять контент на потребительские устройства через интернет – особенно в сравнении с доставкой контента на предоставляемые операторами устройства через управляемые ими же сети. Впрочем, исследования показывают, что, несмотря на стабильный рост сектора OTT, по-прежнему существует серьёзный разрыв между OTT и линейным телевидением в плане количества зрителей и времени, которое они тратят ежедневно на просмотр. Такие службы, как Netflix, очень популярны и доступны по всему миру, однако они до сих пор не смогли вытеснить с рынка традиционное телевидение.

По-прежнему сохраняется высокий потребительский спрос на надёжное, высококачественное линейное телевидение, распространяемое через вещательные сети. Тем не менее линейное телевидение – уже далеко не единственный двигатель, формирующий ценность и обеспечивающий рост провайдерам услуг платного ТВ. Фактически, сегодня для достижения успеха провайдерам требуется лучшая сегментация рынка, а также увеличение гибкости и возможности выбора, которая делает OTT столь привлекательным, а также гарантия того, что подписчики по-прежнему ценят их основные преимущества.

Наличие у компании управляемых сетей доставки и использование сет-топ-боксов по-прежнему несёт в себе преимущества, которые нельзя отрицать. Это позволяет провайдеру контролировать качество и надёжность предоставляемых пользователю услуг. Однако использование облачной инфраструктуры – частной или общественной – а также технологий доставки контента, основанных на IP, может поставить провайдера платного телевидения в более выгодные условия, дав ему возможность эффективно масштабировать свой бизнес, запускать новые функции и сократить расходы на поддержку работы системы.

В свете выше названых причин, IP- и облачные технологии дистрибуции с большой долей вероятности будут всё больше поддерживать и обеспечивать новыми возможностями развитие технологий доставки телевизионных услуг. В частности, речь идёт о переводе в облака таких функций, как личные записи. Подобные облачные технологии дали бы провайдерам платного телевидения возможность максимально быстро и гибко адаптировать свои бизнес-модели, капитализировать новые возможности, использовать их для получения дохода, а также добавлять новые услуги без необходимости делать серьёзные инвестиции в сложное распределительное оборудование.

Оптимизация сбора данных путём использования IP-соединений также даст провайдерам услуг платного телевидения возможность получать огромное количество значимой информации о реальном поведении и зрительских предпочтениях абонентов. В свою очередь, это даст им преимущества перед OTT провайдерами в сфере рекламы. По сути, провайдеры услуг OTT по-прежнему не могут сопоставить свои доходы от рекламы с доходами от рекламы широковещательного телевидения. Однако, учитывая рост спроса на услуги OTT, традиционным провайдерам платного телевидения не стоит расслабляться и наслаждаться достигнутым. Получив возможность более качественного сбора данных, провайдеры услуг получают преимущество в виде использования данных в качестве новой валюты при проведении переговоров с владельцами прав на контент.

Операторы служб платного телевидения могут никогда не стать столь же гибкими, как провайдеры услуг OTT, однако они по-прежнему обладают преимуществом в виде наличия полноценных, «сквозных» линий доставки контента, а также по-прежнему получают большие доходы благодаря использованию собственной инфраструктуры вещательного телевидения и цепочки формирования стоимости. А добавив смарт-услуги, основанные на использовании IP-протокола, они могут увеличить гибкость и, что наиболее важно, – получить более высокую лояльность абонентов. Что делает гибридный подход мудрым решением.

Для достижения этих целей операторам следует быть проницательными, амбициозными и открытыми для инноваций. В краткосрочной перспективе ключ к успеху заключается в сотрудничестве с экспертами в области платного телевидения, которые помогут делать правильный выбор технологических решений. В долгосрочной перспективе операторы, которые решат дополнить свои вещательные сети дополнительными службами на основе IP-технологий, окажутся на более выгодных позициях, получат лучшие условия для движения в будущее, ибо поведение потребителя продолжает эволюционировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.