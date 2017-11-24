В Федеральной комиссии по связи США (FCC) выступили с предложением касательно отмены законодательных норм, предусматривающих равный доступ к ресурсам интернета. В комиссии предлагают разрешать операторам взимать дополнительную оплату за доступ к определённым участкам интернета, а также к отдельным web—сайтам.

Подчёркивая важность восстановления интернет—свободы, председатель правления FCC Аджит Пай отметил, что интернет процветал при практически полном невмешательстве президента Клинтона, и возможно, что примечательно, Республиканского конгресса.

«…в 2015 году предыдущий состав FCC поддался давлению со стороны президента Обамы. Голосуя в угоду своим партийным интересам, его члены установили жёсткие правила в интернете, напоминающие правила для коммунальных служб. Это решение было ошибкой. Оно привело к уменьшению инвестиций в строительство и расширение широкополосных сетей, а также оказало негативное влияние на внедрение инноваций».

Пай отметил, что его предложения дадут FCC возможность «вновь защитить интересы интернет—провайдеров, защитить пользователей, а также способствовать развитию конкуренции».

Данное заявление породило дебаты между телекоммуникационными компаниями и такими игроками рынка, как Amazon и Google. Первые были бы рады воспользоваться новыми возможностями, которые дадут им право разделить интернет так, словно это подборка каналов платного телевидения – на базовые, экономные и премиальные пакеты. Вторые утверждают, что выступают за свободу слова.

«Нет никаких сомнений относительно того, что введение подобных норм вызовет шквал негодований в среде тех, кто привык кричать «Всё пропало!». Мы услышим от них пророчества относительно дат блокировки web—сайтов, начала цензуры контента и установления властями контроля над интернетом через ручных провайдеров, – говорит исполнительный вице—президент AT&T по вопросам регулирования и внешних связей Джоан Марш. – Такие заявления, конечно, хороши для того, чтобы мобилизировать своих сторонников, но, по сути, лишены каких либо оснований – как сегодня, так и десять лет тому, когда они были впервые выдвинуты. Интернет был открытой средой для инноваций и сотрудничества до навязчивых попыток вмешаться со стороны государства, и будет оставаться таковым и после принятия новых норм».

Голосование за законопроект в комиссии, состоящей из трёх республиканцев и двух демократов, намечено на 14 декабря.

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