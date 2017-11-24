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сетевой нейтралитет / net neutrality
Иллюстрация: thesocietypages.org

В Федеральной комиссии по связи США (FCC) выступили с предложением касательно отмены законодательных норм, предусматривающих равный доступ к ресурсам интернета. В комиссии предлагают разрешать операторам взимать дополнительную оплату за доступ к определённым участкам интернета, а также к отдельным webсайтам.

Подчёркивая важность восстановления интернетсвободы, председатель правления FCC Аджит Пай отметил, что интернет процветал при практически полном невмешательстве президента Клинтона, и возможно, что примечательно, Республиканского конгресса.

«…в 2015 году предыдущий состав FCC поддался давлению со стороны президента Обамы. Голосуя в угоду своим партийным интересам, его члены установили жёсткие правила в интернете, напоминающие правила для коммунальных служб. Это решение было ошибкой. Оно привело к уменьшению инвестиций в строительство и расширение широкополосных сетей, а также оказало негативное влияние на внедрение инноваций».

Пай отметил, что его предложения дадут FCC возможность «вновь защитить интересы интернетпровайдеров, защитить пользователей, а также способствовать развитию конкуренции».

Данное заявление породило дебаты между телекоммуникационными компаниями и такими игроками рынка, как Amazon и Google. Первые были бы рады воспользоваться новыми возможностями, которые дадут им право разделить интернет так, словно это подборка каналов платного телевиденияна базовые, экономные и премиальные пакеты. Вторые утверждают, что выступают за свободу слова.

«Нет никаких сомнений относительно того, что введение подобных норм вызовет шквал негодований в среде тех, кто привык кричать «Всё пропало!». Мы услышим от них пророчества относительно дат блокировки webсайтов, начала цензуры контента и установления властями контроля над интернетом через ручных провайдеров, – говорит исполнительный вицепрезидент AT&T по вопросам регулирования и внешних связей Джоан Марш. – Такие заявления, конечно, хороши для того, чтобы мобилизировать своих сторонников, но, по сути, лишены каких либо основанийкак сегодня, так и десять лет тому, когда они были впервые выдвинуты. Интернет был открытой средой для инноваций и сотрудничества до навязчивых попыток вмешаться со стороны государства, и будет оставаться таковым и после принятия новых норм».

Голосование за законопроект в комиссии, состоящей из трёх республиканцев и двух демократов, намечено на 14 декабря.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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