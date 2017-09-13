Viasat Украина заключил контракт на распространение сигнала со спутника Astra 4A

Крупнейший оператор спутникового телевидения полагается на высококачественные услуги SES Video для распространения более 100 телевизионных каналов в рамках многолетнего соглашения на аренду мощностей.

Viasat Украина (Vision TV LLC), крупнейший оператор непосредственного спутникового вещания в Украине, предоставит своим абонентам высококачественные телевизионные услуги, используя надежные мощности SES Video на спутнике Astra 4A (4,8 гр.в.д.).

В рамках многолетнего соглашения с SES компания Vision TV будет транслировать около 40 каналов платного телевидения, из которых 13 в режиме высокой четкости (HD), и около 60 бесплатных каналов в зоне охвата спутника в позиции 5 градусов восточной долготы. В этой ключевой орбитальной позиции SES обслуживает около 13 миллионов телевизионных домохозяйств в Украине, из которых 4,5 миллиона — спутниковые домохозяйства.

«Мы очень рады, что Viasat Украина доверяет нам доставку своего видеоконтента, — сказал Норберт Хельцле (Norbert Hölzle), старший вице-президент Commercial Europe, SES Video. — Соглашение с таким важным игроком телевизионного рынка Украины подтверждает наше лидирующее положение в стране, когда речь идет об услугах непосредственного спутникового вещания. С приближением перехода на цифровое вещание и тенденции к кодированию спутниковых каналов мы твердо верим, что на рынке появятся значительные возможности роста, и мы поддержим наших клиентов в их достижении”.

«Viasat Украина предлагает лучший ассортимент контента на региональных языках, и надежная передача этого контента является ключом к наилучшему развлечению нашей аудитории. Именно поэтому мы полагаемся на профессионализм SES в предоставлении высококачественных услуг, — сказала Светлана Мищенко, генеральный директор Viasat Украина. — Мы уверены, что опыт SES поможет расширить нашу аудиторию и наш телевизионный бизнес в ближайшие годы”.

Напомним, в марте 2016 года компания Viasat Украина отказалась от использования транспондерных мощностей спутника Astra 4A, мигрировав на израильский спутник Amos 3.

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