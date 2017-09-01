Спортивная вещательная платформа Eurosport стала домашней площадкой Олимпиады в результате соглашения Discovery Communications с Международным олимпийским комитетом (МОК) о трансляциях зимних и летних Игр 2018 – 2024 гг. До старта первой Олимпиады из этой серии, которая пройдет предстоящей зимой в Пхёнчхане, осталось не так много времени. Анна Пак, вице-президент, управляющий директор Discovery Networks в Северо-Восточной Европе, рассказала Mediasat о том, как за главным спортивным событием планеты смогут следить украинские зрители и какие преимущества они получат в результате соглашения.

— Расскажите «олимпийскую» историю Eurosport – как давно началось сотрудничество с Олимпийским комитетом?

Eurosport стал официальным партнером Олимпийских игр в 2015 году, когда было заключено соглашение с МОК на трансляцию четырех Олимпиад – двух зимних (2018 и 2022 гг.) и двух летних (2020 и 2024 гг.). Эта договоренность сделала Eurosport европейским домом Олимпийских игр. При этом ранее Eurosport также постоянно представлял их зрителям – так, последней из Олимпиад, вышедшей в эфир, стали Игры в Лондоне 2012 года. Зимние игры в Пхёнчхане станут первой Олимпиадой, которую каналы Eurosport покажут в статусе официального партнера МОК в Европе. Это сотрудничество открывает новую эру: еще никогда Олимпиада не получала столь широкого охвата в Европе, где главное спортивное событие планеты смогут увидеть 700 млн зрителей. Кроме того, прибыль, которая будет получена в результате заключенного долгосрочного партнерства, будет передана МОК на развитие олимпийского движения и на поддержку спорта во всем мире.

— Какие преимущества получат украинские зрители благодаря соглашению? Как это поможет развитию спорта в Украине?

Eurosport обладает эксклюзивными правами на трансляцию олимпийских игр в 50 странах и регионах Европы, в том числе, в Украине. Так что украинские зрители смогут наблюдать за олимпийскими событиями и поддерживать команду своей страны. Это не только значимое мировое событие, но и национальное достояние каждой страны, и Украина – не исключение. Олимпиада помогает развивать спорт на национальном уровне, и это особенно важно для Украины – страны с сильными спортивными традициями.

— Смогут ли Олимпийские игры смотреть зрители других украинских каналов, в том числе национальных?

В настоящее время ведутся переговоры по передаче сублицензии на вещание Олимпиады одному из украинских эфирных каналов. Наша цель – достичь максимально широкого охвата и открыть доступ к Олимпиаде для миллионов украинских зрителей. Могу сказать, что договоренности с государственными эфирными каналами уже достигнуты в ряде стран Европы, этот список постоянно пополняется – мы будем очень рады, если в него войдет и Украина.

— К каким олимпийским событиям получат доступ зрители Украины? Как их можно будет смотреть?

В эфире каналов Eurosport выйдут самые популярные у украинских болельщиков дисциплины – хоккей, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и др. Кроме того, будут показаны главные этапы соревнований, особенно финальные, где будут разыгрываться золотые медали. Eurosport вещает под слоганом «Разожги свою страсть», и он разделит спортивную страсть с болельщиками и в дни предстоящей Олимпиады. Eurosport будет транслировать соревнования в эфире сразу двух каналов – Eurosport 1 и Eurosport 2, чтобы как можно шире представить зрителям олимпийскую программу. Наиболее полное освещение олимпийских событий зрители получат в приложении Eurosport Player, где будут транслироваться все дисциплины без исключения. Помимо самих соревнований, пользователям будут доступны обзоры дня, спортивная аналитика, комментарии и многое другое. Кроме того, зрители, благодаря соглашению с МОК, получат широкий доступ к богатой библиотеке олимпийского видео.

— Какова будет доля прямого эфира?

В ходе предстоящих Олимпийских игр Eurosport 1 будет вести трансляцию из Пхёнчхана 24 часа в сутки, а на Eurosport 2 олимпийскими трансляциями будет занята половина сетки. В прямом эфире на Eurosport 1 выйдет около 170 часов соревнований, а на Eurosport 2 – более 90 часов. В общей сложности на платформах Eurosport будет представлено две трети олимпийских видов спорта.

— В чем особенность Олимпиады в Пхёнчхане? Что её отличает от предыдущих? Какие новые дисциплины появились в её программе?

Прежде всего, предстоящую Олимпиаду отличает рекордное количество дисциплин – оно возросло до 102. В программу Олимпиады-2018 МОК включил 6 новых дисциплин: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёрлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Из программы был исключен параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). В результате общее число дисциплин достигло 102 – больше, чем на любой из прошедших зимних Олимпиад. Кроме того, до 2018 года Олимпийские игры проводились в Азии только дважды, причем оба раза в Японии: в 1972 году в Саппоро и в 1998 году в Нагано. Поэтому предстоящие Игры расширяют географию Олимпиады, подтверждая её статус поистине глобального события, охватывающего все части света и континенты. Между Пхёнчханом и Европой заметная разница во времени, но сетка составлена таким образом, чтобы европейским, и в том числе, украинским зрителям было удобно следить за олимпийскими событиями.

— Специально к Олимпиаде Eurosport разработал новый логотип. Расскажите, что он символизирует?

Логотип Eurosport PyeongChang 2018 символизирует новую эпоху, как для ведущего европейского спортивного канала, так и для важнейшего мирового спортивного события. В новом символе объединены логотипы Eurosport и Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также легендарные пятицветные кольца. Над ними расположено силуэтное изображение гор – места проведения зимних игр. Фон повторяет форму олимпийских колец и будет представлен в нескольких вариантах, так что яркая гамма будет отражать дух современной корейской поп-культуры.

Логотип будет представлен на всех каналах и платформах Eurosport в преддверии и в ходе зимних Олимпийских игр 2018 года. Впервые за всю историю европейским зрителям будет доступна каждая минута Олимпиады, и все это время трансляции будут сопровождаться новым логотипом канала. Он символизирует уникальное место на особой трибуне, которое займет каждый зритель – благодаря многочисленным камерам, дополнительным репортажам и материалам он увидит соревнования в самом выгодном ракурсе и не упустит ни одного интересного момента.

— Как родилась идея? Как разрабатывался логотип?

Мы стремились создать логотип, который бы объединил ключевые черты олимпийского движения, корейской культуры и Eurosport. Поэтому для каждой составляющей были выбраны самые яркие и узнаваемые символы — силуэт гор, знаменитые кольца и логотип Eurosport.

Новый логотип отражает четыре ценности, на которые опирается Eurosport: это события, инновации, люди и атмосфера. Первая из них подчеркивает, что канал делает доступным каждое событие в любом виде спорта. Инновации поднимают зрительский опыт на совершенно новый, недостижимый ранее уровень. При этом люди – главное для Eurosport: каждый зритель отправляется в неповторимое спортивное путешествие и делится своей спортивной страстью с единомышленниками из разных стран мира. Уникальная атмосфера, пронизанная духом и культурой Кореи, где тысячелетние восточные традиции сочетаются с современными западными трендами. Влияние этой культуры выражается в ярких, насыщенных красках, молодежной стилистике, а также в экспрессивных элементах, которые передают радостные эмоции. Все это помогает аудитории почувствовать себя в центре олимпийских событий даже за тысячи километров от Пхёнчхана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.