В компании SES озвучили планы, связанные с заменой ракет и дат запусков спутников SES—12 и SES—14.

По условиям нового соглашения, спутник SES—12 будет запущен на орбиту в первом квартале 2018 года на борту ракеты—носителя Falcon 9 от компании SpaceX, а спутник SES—14 отправится в космос в начале 2018 года на борту ракеты Ariane 5.

Как сообщили в компании SES, изменение дат запусков позволит компании улучшить качество предоставляемых услуг и их непрерывность. В спутниках SES—12 и SES—14 для подъёма на орбиту будут использованы электрические двигатели. Оба спутника будут введены в эксплуатацию через 4—6 месяцев после запуска.

Спутник SES—14, произведенный компанией Airbus Defense and Space, будет размещён в орбитальную позицию 47,5 градуса западной долготы. Модуль C—диапазона данного спутника позволит новому аппарату заменить собой спутник NSS—806 и будет использоваться компанией SES для обслуживания кабельных операторов в странах Латинской Америки. Модуль Ku—диапазона спутника позволит расширить ёмкость спутника NSS—806 благодаря использованию широких лучей и точечных лучей высокой пропускной способности, охватывающих территорию Северной и Южной Америки, а также акваторию Северной Атлантики. Точечные лучи в Ku—диапазоне позволят компании SES ответить на растущий спрос на ёмкости со стороны компаний, предоставляющих услуги авиационной и морской мобильной связи, магистральных каналов для сотовых операторов, широкополосного доступа в интернет, а также VSAT для правительственных организаций и корпоративных клиентов. Широкие лучи в Ku—диапазоне предназначены для предоставления услуг передачи видео и звука клиентам в странах Латинской Америки, Северной Америки и Карибского бассейна. Помимо этого, на спутнике SES—14 будет установлен специальный модуль от NASA для глобального наблюдения за солнечной короной и диском (GOLD).

Спутник SES—12 – очень большой аппарат, также произведенный компанией Airbus Defense and Space, будет размещён в орбитальной позиции 95 градусов восточной долготы. Данный спутник позволит расширить возможности компании SES для предоставления услуг трансляции DTH платформ, VSAT, мобильной связи и HTS в странах Ближнего Востока и Азиатско—Тихоокеанского региона, включая быстрорастущие рынки таких стран, как Индия и Индонезия. Спутник, который будет работать в одной орбитальной позиции со спутником SES—8, должен заменить собой аппарат NSS—6. SES—12, являющийся крупнейшим спутником из числа когда—либо построенных для компании SES, должен ответить на запросы клиентов на многих вертикалях – от Кипра на Западе до Японии на Востоке и от России на севере до Австралии на юге.

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