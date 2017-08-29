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SES

В компании SES озвучили планы, связанные с заменой ракет и дат запусков спутников SES12 и SES14.

По условиям нового соглашения, спутник SES12 будет запущен на орбиту в первом квартале 2018 года на борту ракетыносителя Falcon 9 от компании SpaceX, а спутник SES14 отправится в космос в начале 2018 года на борту ракеты Ariane 5.

Как сообщили в компании SES, изменение дат запусков позволит компании улучшить качество предоставляемых услуг и их непрерывность. В спутниках SES12 и SES14 для подъёма на орбиту будут использованы электрические двигатели. Оба спутника будут введены в эксплуатацию через 46 месяцев после запуска.

Спутник SES14, произведенный компанией Airbus Defense and Space, будет размещён в орбитальную позицию 47,5 градуса западной долготы. Модуль Cдиапазона данного спутника позволит новому аппарату заменить собой спутник NSS806 и будет использоваться компанией SES для обслуживания кабельных операторов в странах Латинской Америки. Модуль Kuдиапазона спутника позволит расширить ёмкость спутника NSS806 благодаря использованию широких лучей и точечных лучей высокой пропускной способности, охватывающих территорию Северной и Южной Америки, а также акваторию Северной Атлантики. Точечные лучи в Kuдиапазоне позволят компании SES ответить на растущий спрос на ёмкости со стороны компаний, предоставляющих услуги авиационной и морской мобильной связи, магистральных каналов для сотовых операторов, широкополосного доступа в интернет, а также VSAT для правительственных организаций и корпоративных клиентов. Широкие лучи в Kuдиапазоне предназначены для предоставления услуг передачи видео и звука клиентам в странах Латинской Америки, Северной Америки и Карибского бассейна. Помимо этого, на спутнике SES14 будет установлен специальный модуль от NASA для глобального наблюдения за солнечной короной и диском (GOLD).

Спутник SES12очень большой аппарат, также произведенный компанией Airbus Defense and Space, будет размещён в орбитальной позиции 95 градусов восточной долготы. Данный спутник позволит расширить возможности компании SES для предоставления услуг трансляции DTH платформ, VSAT, мобильной связи и HTS в странах Ближнего Востока и АзиатскоТихоокеанского региона, включая быстрорастущие рынки таких стран, как Индия и Индонезия. Спутник, который будет работать в одной орбитальной позиции со спутником SES8, должен заменить собой аппарат NSS6. SES12, являющийся крупнейшим спутником из числа когдалибо построенных для компании SES, должен ответить на запросы клиентов на многих вертикаляхот Кипра на Западе до Японии на Востоке и от России на севере до Австралии на юге.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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