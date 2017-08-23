Интернет Ассоциацию Украины представлять на рынке не нужно . Одна из старейших профильных ассоциаций , созданная в далеком 2000м году , – не только консолидирует участников рынка телеком и интернет , но и защищает их интересы , часто вступая в конфронтацию с государством и лоббистами . Чтобы узнать о планах Ассоциации и состоянии дел на рынке , мы встретились с Главой – Александром Павловичем Федиенко .

— Александр Павлович , опишите основные цели и задачи , которые Вы , как глава ИнАУ , ставите перед собой ?

Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно отделить такое понятие как мои функциональные обязанности, от целей, которые я ставлю перед собой. В связи с высокой активностью наших законодателей, практически всё время приходится тратить на посещение различного рода рабочих собраний, анализа нормативки, которую пробуют внедрить в отрасль. При этом, что удивительно, бывает нужно успеть за ночь провести анализ присланного накануне законопроекта, так как уже завтра утром чиновниками назначено сверхважное совещание. Для понимания ситуации: у чиновников практически все совещания важные, при этом, очень часто идут пересечения совещаний разных ведомств. В этой ситуации приходится выбирать, расставлять приоритеты и думать, как правильно распределить время. Спасибо нашим экспертам и коллегам, которые понимают ситуацию, и также активно принимают участие в работе над нормативкой, так сказать успевают меня за ночь промайнить. А вообще у меня есть идея создать портал государственных органов, на котором они могут анонсировать свои совещания, и таким образом координировать свои действия, чтобы мы не пересекались, понимаю это абсурд. 🙂 Представительские функции, которые я выполняю, как глава Ассоциации, в большей степени носят характер формального или неформального общения, так называемые встречи без галстуков или представление интересов Ассоциации на официальном уровне. Но я больше стараюсь уделять внимания все—таки той лавинообразной нормативке, с помощью которой хотят перерегулировать отрасль телекоммуникаций, и самое важное, это общение с рынком. Часто встречаюсь с операторами, езжу по Украине с рабочими встречами. Цели, которые я ставлю перед собой: Способствовать созданию благоприятных для нашей отрасли условий на рынке . В нашу ассоциацию входят в основном операторы / провайдеры фиксированного доступа из сегмента среднего бизнеса . Я вообще считаю , что будущее любой страны и стабильность её экономики , это именно средний бизнес , средний класс .

. / . , , , . Эффективно и оперативно осуществлять защиту интересов участников организации . Многие зачастую не понимают , для чего нужны ассоциации и думают , что это волшебная палочка , эдакий спасительный инструмент , на тот случай , если вдруг к вам придут с обыском , проверкой и т . д . Мы , конечно же , этим занимаемся практически постоянно , эффективно , оперативно , и всё будем делать для того , чтобы « беспредел » с арестами и изъятием оборудования операторов прекратился , и всё происходило в рамках закона и цивилизованными методами , без парализования работы сетей операторов . Накоплен уже достаточный позитивный опыт решения подобных ситуаций . Защищаться вместе легче , чем поодиночке . Я настаивал и настаиваю , что лицо инициировавшие обыск или изъятие оборудования , и в последующем , если эти дела не будут доведены до суда и до приговора , эти сотрудники органов , должны быть привлечены к уголовной ответственности !!!

. , , , , , , . . , , , , , , « » , , . . , . , , , , , !!! Разъяснительная работа и сплочение участников вокруг общих интересов . Многие компании , вступая в ассоциации , до конца не понимают целей и всех возможностей совместной работы . Мы хотим , чтобы большинство компаний вступали в организации с намерением работать на общий результат . Каждый участник , который оплачивает ежегодные взносы , это как инвестиция этого участника в своё будущее , и отрасль в контексте создания и контроля законодательной базы им самим .

. , , . , . , , , . Выработка цивилизованных правил на рынке . ИнАУ привлекая лучших экспертов , чиновников , изучая иностранный успешный опыт , не только принимает участие в создании новых законов , но и отражает попытки продвинуть недемократические и кабальные законодательные инициативы . Мы стараемся все время контролировать этот климат и не допустить его обезвоздушивания . Я принципиально не признаю нелегальный сегмент провайдеров . Да , ко мне очень часто обращаются за консультациями . В консультации не отказываю , вникаю , понимая возможности команды ( компании ) или человека ( стартапера ), стараюсь или направить его / их в нужное русло , или где — то даже посоветовать заняться чем — то другим . Однозначно , мы прошли эпоху постоянного создания операторов — провайдеров . Вход на рынок должен быть выше и сложнее , наступает эпоха консолидации , поглощения , слияния , различных сегментов профильного бизнеса .

— Какие преференции получает участник ИнАУ ? Процедура вступления в ИнАУ ?

На мой взгляд, самая главная преференция, это то, что ты становишься участником широкой отраслевой дискуссии и, таким образом, влияешь на будущее отрасли и свое место в ней. Участвуя в различных проектах и инициативах ИнАУ, работаешь, можно сказать, над сменой парадигмы, причём не в одиночку, а с большой командой единомышленников, и с охватом в масштабах всей страны. Вступление в ИнАУ должно быть не импульсивным, а СОЗНАТЕЛЬНЫМ решением компании. Стать членом нашей организации можно лишь получив две рекомендации от действительных членов, а позже на съезде, который проводится раз в году, быть принятым. Кто—то скажет, что процедура слишком забюрократизирована, но это позволяет отсеять компании, которые не планируют работать на перспективу, а в большей степени хотят использовать Ассоциацию только как элемент ситуационной защиты своего бизнеса, или отстаивания своих частных интересов.

— Основные проблемы и преграды , мешающие развиваться рынку телекоммуникаций ?

Хороший вопрос… Одна из самых больших проблем сейчас это перенасыщение рынка микрооператорами локального и местного уровня. Имеются ввиду тысячи операторов с абонентской базой 0—500 абонентов, которые в большей степени работают вне правовом поле и, что самое печальное, не хотят переходить на легальные условия. Не меньшая проблема – это вопрос ценообразования. Демпинговые цены, которыми, увы, не брезгуют даже достаточно большие операторы. Этот фактор не дает рынку нормально развиваться, инвестировать в обновление оборудования, обучение сотрудников, повышение зарплат и т.д. Большинство компаний пробуют наращивать свои абонентские базы, такой накачкой, для будущих продаж более крупным компаниям. С одной стороны – это недостаток знаний и опыта в сфере маркетинга, многие идут по этому простейшему пути, не зная о существовании других технологий конкурентной борьбы. С другой стороны – это попытка вытеснить мелких операторов, в расчёте на то, что низкая рентабельность заставит мелкого предпринимателя свернуть свой бизнес. Ну и третий момент, это как я сказал, накачка мыльного пузыря для продажи. На мой взгляд, это ключевые факторы, которые не дают оторвать от земли ценообразование. Я не могу сказать, что у нас плохое в этом вопросе или несовершенное законодательство. Да, оно не лучшее, и требует доработки, но благодаря такому законодательству мы имеем наименьший и самый простой порог входа на рынок и начало занятия телеком—бизнесом, что, как я сказал, уже вредит отрасли в целом. В какой—то момент времени такой порог входа, сыграл положительную роль в стране, мы лавинообразно создали огромное покрытие территории, за счет большого количества операторов. От всего этого выигрывает, конечно, потребитель, он имеет выбор: или недорогие пакеты с зачастую некачественным сервисом или заплатить дороже за услуги среднего или крупного оператора, но с дополнительными преференциями (круглосуточная техподдержка, более оперативное реагирование на аварийные ситуации, резервные каналы связи и электропитания и т.д.). Это всё в сегменте B2B. С ритейлом тут кто на что горазд…

— С кем из госорганов налажена коммуникация : исполнительная , законодательная ? Рабочие группы , комитеты , общественные советы ?

Со всеми профильными государственными структурами и со всеми, кто так или иначе пробуют зацепить своими законами регулирование отрасли телекоммуникаций. Мы сотрудничаем с регулятором НКРСИ и центральным органом ГСТСЗИ. Очень хорошо идёт работа в профильном комитете Верховной Рады по информатизации и связи. Пожалуй, сейчас, в сравнении с предыдущими годами, этот Комитет предпринимает реальные усилия, чтобы сдвинуть законодательное поле в более прогрессивное русло. ДА, не всегда всё получается идеально, часто на нас обрушивается много критики, и это хорошо, это часть нормального процесса. Если совсем ничего не делать, мы не сможем вырваться из замкнутого круга нафталиновых законов, которые как ржавую трубу все пробуют латать, под ситуационно возникающие задачи правительства или рынка. Многие члены правления ИнАУ входят в отраслевые общественные советы или, как минимум, принимают там участие как эксперты от отрасли. Собственно, благодаря этому мы смогли максимально перекрыть вопросы сотрудничества с большей частью государственных органов, которые могут влиять на нашу отрасль. К сожалению, могу констатировать, что как я, так и члены правления – это участники рынка, которые добровольно пришли на общественную безоплатную работу, в том числе и из—за этого бывают нестыковки и упущения, когда по причинам производственного характера кто—то не может присутствовать на каком—то мероприятии. Потому в очередной раз хочу напомнить требовательным товарищам, что если вы хотите что—то изменить, то милости просим в органы правления, или комитеты ИнАУ, пожертвовать своё личное и производственное время на общее благо. Нас критикуют и наши коллеги с отрасли, и это тоже нормально. Всем, кто нас критикует спасибо, и, пользуясь случаем, приглашаю работать в команде. Приходите, пишите, звоните. Мы всегда с радостью вышлем вам проекты законов, методик, правил и с радостью готовы ваш труд приобщить к общему анализу.

— С кем из партнёров налажена коммуникация на рынке ?

Невзирая на то, что ИнАУ – это самодостаточная организация и одна из самых крупных в стране, мы всегда открыты к диалогу со всеми другими профильными ассоциациями. Наш приоритет – интересы рынка и отрасли, потому мы достаточно часто пишем совместные профильные письма с такими организациями как ТЕЛАС, АППК, УСПП и т.д. Да, нужно констатировать, что между нами иногда также бывают коллизии. Ведь ИнАУ – это в большей части представители среднего бизнеса и при рассмотрении вопросов, которые лоббирует крупный бизнес через свои профильные организации, происходит конфликт интересов, и градус дискуссии накаляется. Поэтому мы в таких ситуациях вступаем активно в обсуждение и отстаивание интересов наших участников из сегмента среднего и малого бизнеса, который по статистике в большей мере стабильно держит экономику. В таких ситуациях мы садимся за стол переговоров и ищем компромиссное решение, которое удовлетворит все стороны, или обосновываем своё решение уже в профильном учреждении, от которого зависит дальнейшая судьба документа.

— Точка обмена трафиком UA — IX – планы в развитии . Реальное состояние дел ?

Это не совсем мой вопрос, но из того, что я вижу, я могу констатировать, что мы как всегда сможем пережить все катаклизмы, и сохранить статус самой стабильной и единственной независимой точки обмена в стране. Сегодня мы уже приступили к наращиванию мощностей присутствия GOOGLE в точке обмена. Я уверен, что благодаря такого рода независимой точке нашу страну практически не зацепили пиринговые войны, которые били присущи в своё время в России. Я считаю, что для полноты и главное резервирования связи, оператор должен быть включен как минимум в три точки обмена, которые находятся в Украине.

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