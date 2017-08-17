Телеканал QTV, входящий в группу—каналов StarLightMedia, будет переформатирован в новый развлекательный телепроект «Оце». Об этом пишет «Детектор Медиа» со ссылкой на решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которым были внесены изменения в лицензию канала.

В частности отмечается, что в обновленной лицензии содержатся сведения об изменении программной концепции и логотипа с «QTV» на «Оце».

В отличие от QTV, программное наполнение которого было предназначено для подростков, телеканал «Оце» будет ориентироваться на зрителей в возрастной категории 35+. Эфир канала будет формироваться из развлекательного контента производства StarLightMedia. Фактически это будет канал повторов программ «СТБ» и «Нового канала».

Переформатирование подросткового канала в канал развлекательной направленности в StarLightMedia объясняют экономическими соображениями, ведь многие рекламодатели отказываются размещать рекламу в эфире, направленном, по сути, на детскую аудиторию.

Напомним, ранее телеканал QTV назывался «Куй—ТВ». Он начал вещание в сентябре 2008 года и был ориентирован на мужчин в молодом возрасте. В феврале 2010 года канал был переименован в QTV, а в начале этого года сменил программную концепцию на детско—подростковый.

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