Немецкий стартап Part Time Scientists планирует доставить на Луну базовую станцию LTE в конце 2018 года .

Для реализации проекта по доставке базовой станции LTE на Луну компания заключила соглашение о партнёрства с компанией Vodafone Germany.

LTE – технология беспроводной широкополосной связи, которая совместима с большим количеством моделей смартфонов, поддерживается многими провайдерами и обеспечивает пользователям возможность скачивать и передавать данные на высокой скорости.

Согласно информации издания Space.com, стартап заключил контракт с компанией SpaceX на запуск космического аппарата со своим оборудованием, который планируется поместить в качество дополнительного груза в модуль полезной нагрузки ракеты Falcon 9.

Запущенные таким образом базовая станция LTE и два космических «велосипеда» на дистанционном управлении достигнут лунной поверхности, опустятся на неё и начнут передавать информацию на Землю, используя технологию LTE.

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