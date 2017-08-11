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Фото: PCWorld
Немецкий стартап Part Time Scientists планирует доставить на Луну базовую станцию LTE в конце 2018 года.

Для реализации проекта по доставке базовой станции LTE на Луну компания заключила соглашение о партнёрства с компанией Vodafone Germany.

LTEтехнология беспроводной широкополосной связи, которая совместима с большим количеством моделей смартфонов, поддерживается многими провайдерами и обеспечивает пользователям возможность скачивать и передавать данные на высокой скорости.

Согласно информации издания Space.com, стартап заключил контракт с компанией SpaceX на запуск космического аппарата со своим оборудованием, который планируется поместить в качество дополнительного груза в модуль полезной нагрузки ракеты Falcon 9.

Запущенные таким образом базовая станция LTE и два космических «велосипеда» на дистанционном управлении достигнут лунной поверхности, опустятся на неё и начнут передавать информацию на Землю, используя технологию LTE.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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