Александр Богданов, Концерн РРТ: мы готовы внедрить в Украине цифровое телевизионное и радиовещание

Александр Богданов, Концерн РРТ: мы готовы внедрить в Украине цифровое телевизионное и...

Концерн РРТ – одно из стратегических предприятий в процессе цифровизации Украины. Мы встретились с Александром Николаевичем Богдановым, руководителем Концерна, чтобы поговорить о судьбе предприятия, отключении аналогового вещания, внедрении цифрового радио и расширении телерадиовещания на зону АТО и аннексированный Крым.

— Александр Николаевич, нынешнее состояние Концерна – удовлетворяет запросы рынка?

Сегодня Концерн РРТ полностью обеспечивает всех желающих в предоставлении-получении телекоммуникационных услуг. С нашей стороны не было ни одного отказа по размещению и обслуживанию оборудования, как телерадиокомпаний, так и операторов телекоммуникаций. Своевременное получение Концерном РРТ лицензии оператора цифрового вещания уже давно позволило бы исправить ситуацию обеспечения населения Украины цифровым эфирным телевизионным вещанием, и Украина смогла бы отключить аналоговое телевидение ещё в 2015 году.

— Какие изменения, реформы запланированы в работе РРТ?

Сегодня завершается реорганизация Концерна РРТ в соответствии с Приказом Госспецсвязи Украины. В этом году реорганизованы государственные предприятия Одесского и Харьковского областных радиотелевизионных передающих центров (ОРТПЦ) путём их присоединения к Концерну РРТ в качестве обособленных структурных подразделений (филиалов). Указанные мероприятия позволят: рационально использовать радиочастотный ресурс Украины при внедрении цифрового телевидения;

эффективно осуществлять управление государственным имуществом;

централизовать техническую политику, что повысит качество и надежность работы трансляционных сетей, обеспечит ускорение развития средств радиовещания, радиосвязи и телевидения;

улучшить оперативное управление сетями телевидения и радиовещания;

усовершенствовать систему управления и принятия решений, повысить эффективность деятельности предприятия.

— Вещание в зоне АТО и на территорию аннексированного Крыма – роль Концерна?

В течение 2015-2017 годов Концерн РРТ постоянно принимает участие в работе Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания (далее – Комиссия), которая действует при Министерстве информационной политики Украины. Указанная Комиссия была создана решением Правительства для координации и взаимодействия всех органов власти и предприятий, которые ответственны за информационную безопасность государства в вопросах восстановления и защиты информационного пространства на Востоке Украины. В состав Комиссии входят представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Госкомтелерадио, НКРСИ, Минфина, СБУ и Концерна РРТ. Все протокольные поручения Комиссии по установлению дополнительных технических средств телерадиовещания выполняются Концерном РРТ в установленные сроки и в полном объёме. За время проведения АТО во исполнение решений Комиссии Концерном РРТ было практически с нуля развито телевизионную сеть Донецкой областной телерадиокомпании в составе 7 передатчиков, расширено на 4 телевизионных передатчика сеть Луганской областной телерадиокомпании, расширено сеть ООО ТРК «ИРТА» путём установления 6 новых передатчиков, введено в действие цифровой передатчик с трансляцией 5 телевизионных программ, развито радиовещательную сеть Национального радио в FM диапазоне в составе 5 передатчиков, расширено радиовещательную сеть Луганской ОГТРК «Радио «Пульс» путём установления 8 дополнительных FM-передатчиков, развито радиовещательную сеть ТРК «Общественное радио» в составе 11 радиопередатчиков, развито радиовещательную сеть Донецкой областной телерадиокомпании «Голос Донбасса» путём установления 8 FM-передатчиков, развито сеть радиостанции «FM Галичина» путём введения передатчиков на 4 объектах, продолжено развитие радиовещательной сети Центральной телерадиостудии МО Украины «Армия FМ» (военное радио) путём установки 2 передатчиков на своих объектах Волноваха и Краматорск. В общем, для восстановления вещания украинских телерадиоканалов на Востоке Украины Концерном РРТ введено в эксплуатацию 28 телевизионных и 43 радиовещательных передатчика, при этом осуществлено установление соответствующих антенно-фидерных систем. Концерном РРТ за свой счёт восстановлено разрушенную РТПС Краматорск. Концерн РРТ выступал главным исполнителем комплекса работ по восстановлению радиотелевизионной мачты на горе Карачун. Эти работы проводились по инициативе Концерна и за счёт собственных ресурсов предприятия. Было налажено плодотворное сотрудничество Концерна РРТ с проектными и строительными организациями, и тому подобное. С введением в действие реконструированной мачты с РТПС Краматорск начато вещание десяти общенациональных и четырёх местных телевизионных каналов, а также шести радиостанций. Станция обеспечивает покрытие сигналом северной части Донецкой области, аналогичное тому, которое было к выводу объекта из строя. Радиус покрытия превышает 60 км. Одним из последних мероприятий по выполнению решений Комиссии было установление Концерном РРТ в н/п Часов Яр радиовещательного СХ передатчика, полученного от зарубежных партнёров. Для обеспечения его работы нашими специалистами было построено антенную систему «Наклонный луч». Передатчик введён в действие с 01.06.2017 года на частоте 873 кГц с мощностью 25 кВт, что позволило обеспечить распространение Первой программы УР-1 на всю Донецкую и Луганскую области в дневные часы, а также на приграничные области РФ в вечерние и ночные часы. Указанные меры позволили обеспечить жителям региона доступ к украинским телерадиопрограмм и частично покрыть сигналом неподконтрольные Правительству территории Донецкой и Луганской областей. По просьбе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Концерн РРТ принимал участие в мероприятиях по установлению в боевых подразделениях Национальной гвардии, Министерства обороны и МВД спутниковых приёмных станций (СПС) для приёма украинских телеканалов. На объектах Концерна РРТ в Мариуполе, Краматорске, Артёмовске и Северодонецке нашими специалистами было проведено обучение с представителями МО, МВД и Нацгвардии по установлению указанных СПС. Всего установлено 200 комплектов. Получены благодарности от военных, Нацгвардии и МВД. Во исполнение решений Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания, с целью качественного покрытия телевещанием северных приграничных районов Украины, для трансляции программ Национальной телекомпании Украины «Первый национальный» (УТ-1) введено в эксплуатацию телевизионные передатчики мощностью по 10 кВт каждый на следующих объектах: РТПС Холмы Черниговского филиала для работы на 33 ТВК, на замену передатчику мощностью 5 кВт;

РТПС Шостка Сумского филиала Концерна РРТ на замену телевизионного передатчика мощностью 2 кВт на 38 ТВК. Указанные меры позволили увеличить до 60 километров зону действия передатчиков и обеспечили уверенный приём национальных телепрограмм в северных приграничных районах Черниговской (Корюковском, Семеновском, Новгород-Северском) и Сумской (Середино-Будском, Глуховском) и других районах указанных областей. При этом использовано телевизионные передатчики, полученные Концерном РРТ в качестве технической помощи из Польши. Относительно вещания на АР Крым, то во исполнение решения Комиссии Концерном также устанавливаются дополнительные технические средства на наших объектах в Херсонской области. На сегодня Концерном РРТ осуществляется реконструкция РТС Чаплинка, с увеличением высоты мачты до 133 м.

— Взаимоотношения между Концерном и «Зеонбудом» до отключения аналога и после?

Концерн РРТ принимал активное участие в мероприятиях по построению сети цифрового телевизионного вещания ООО «Зеонбуд» в срок до октября 2011 года. Концерн РРТ, как самый мощный государственный оператор, обеспечивал выполнение работ, направленных на развертывание цифровой телевизионной сети. Работы по размещению передающего оборудования и антенно-фидерных сооружений для цифрового телевещания ООО «Зеонбуд» на действующих объектах предприятиями и филиалами Концерна РРТ были завершены вовремя, согласно утвержденным графикам. Кроме того, Концерн РРТ взял на себя обязательства обеспечить распределение мультиплекса МХ-5 с максимальной загрузкой (4 телевизионные программы), в состав которого входят региональные (местные) вещатели, к передающим станциям в определенных населенных пунктах Украины. Из 166 объектов, которые были определены для внедрения цифрового вещания в 2011 году, 147 находятся на балансе Концерна РРТ. Взаимоотношения между Концерном РРТ и ООО «Зеонбуд» урегулированы соответствующим Договором от 2011 года и на сегодня являются партнерскими. Конечно, в процессе работы возникают определенные моменты, которые приходится решать на совместных рабочих встречах. Надеемся, что и после отключения аналогового телевизионного вещания наше сотрудничество продолжится, и взаимоотношения останутся прежними.

— Как повлияет отключение аналога на работу Концерна в разрезе количества сотрудников и бюджетирования?

После отключения 30 июня 2018 аналогового телевизионного вещания работа Концерна РРТ не прекратится. Коллектив продолжит выполнять задачи по обеспечению трансляции программ украинских вещателей в соответствии с договорными отношениями. Отсутствие в сфере государственного управления ОАО «Укртелеком», а также события, связанные с аннексией Автономной Республики Крым и сепаратизмом в юго-восточных регионах страны, побуждают к необходимости расширения сферы деятельности Концерна РРТ – а именно, создания на его базе полноценного оператора телекоммуникаций для обеспечения, прежде всего, потребностей органов исполнительной власти и специальных потребителей. Рассматривается вопрос об использовании инфраструктуры Концерна РРТ при создании и функционировании национальной телекоммуникационной сети специального назначения и обеспечения специальных потребителей соответствующими телекоммуникационными услугами. Концерн РРТ рассматривается как главный телекоммуникационный оператор, транспортная сеть которого будет использоваться для предоставления телекоммуникационных услуг. Это позволит Концерну РРТ в ближайшей перспективе расширить объём своей экономической деятельности. Конечно, нам пришлось пойти на такой шаг как сокращение штата работников в соответствии со своими финансовыми возможностями, для оптимизации и уменьшения расходов. Эта работа уже проводится в филиалах Концерна. Всё происходит исключительно в рамках законодательства Украины.

— Создание оператора цифрового ТВ на базе КРРТ – выход из сложившейся ситуации?

Создание на базе Концерна РРТ оператора цифрового наземного телевизионного вещания на сегодня в первую очередь необходимо с точки зрения обеспечения информационной безопасности Украины, развития цифрового телевидения под контролем государства и для успешного противостояния информационной агрессии РФ. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 года №788-р утверждён «План мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания». План предусматривает получение Концерном РРТ лицензии провайдера (оператора) цифровой многоканальной телесети, а также непосредственно строительство самой сети. Для развития сети Концерн РРТ планирует получить кредит под государственные гарантии. В течение 2015-2017 годов проведено переговоры с ведущими производителями цифрового телевизионного оборудования и получены предварительные договоренности. Во исполнение Плана мероприятий в апреле 2017 года Концерн РРТ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой провести просчёт частот для развития национального мультиплекса в метровом диапазоне волн (174-230 МГц) в составе 372 передатчиков. Согласно решению Национального совета №640 от 27.04.2017 заказ направлен в Украинский государственный центр радиочастот для просчёта сети. Развитие и дальнейшая эксплуатация цифровой телесети позволит Концерну РРТ расширить зону охвата населения Украины услугами цифрового телевидения, остаться на ведущей позиции на рынке операторов телерадиовещания, сохранить оптимизированную инфраструктуру предприятия и рабочие места для высококвалифицированного персонала.

— Подъём сигнала на спутник – доходная часть бюджета или данность рынку?

Относительно Концерна РРТ – это скорее данность рынка. Конечно, когда работали все спутниковые станции Концерна, то они вносили свою долю в доходную часть бюджета предприятия. Но сегодня станции, в связи с отсутствием заказов, временно не используются.

— Цифровое радиовещание – необходимо ли оно Украине?

Основной целью обеспечения информационной безопасности Украины является создание развитого национального информационного пространства и защита её информационного суверенитета. Одним из направлений этого процесса является внедрение цифровых технологий, в том числе и в области радиовещания для его дальнейшего развития. Согласно Плану использования радиочастотного ресурса Украины перспективным для внедрения в полосах частот 174-230 МГц и 1452-1479,5 МГц считается цифровое радиовещание в формате T-DAB. Специалистами Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения проведен анализ внедрения цифрового радиовещания в формате DAB+, который показал значительные достижения в этой сфере целого ряда европейских стран и Австралии. В таких странах как Норвегия, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Нидерланды охват населения и покрытие основных дорог превышает 90%. Значительных успехов во внедрении DAB+ достигли Италия, Франция, Австралия и Польша. 20 сентября 2016 цифровое радио начало свою работу в Словении в составе 13 радиостанций, что обеспечило охват 60-70% территории страны, 73% домохозяйств и 89% дорог. С 2017 года начато постепенное отключение аналогового звукового вещания в Норвегии, а в остальных странах, где внедрено цифровое радиовещание – в 2021-2023 годах. Участие представителей Концерна РРТ в международной конференции МВТ-2017, которая состоялась в мае 2017 года в Любляне (Словения) подтвердила необходимость срочного начала работ по внедрению цифрового радио в Украине. В работе конференции приняли участие 150 специалистов из 12 стран. Основные темы конференции – развитие сетей цифрового радио в стандарте DAB и DAB+ в странах Европы. В то же время, в Украине не сделано даже начальных шагов для старта цифровизации радиовещания, а именно: не принято стандарт вещания и не выделено соответствующую полосу радиочастот. Учитывая, что радиочастотный спектр, выделенный для FM вещания, уже перенасыщен аналоговыми передатчиками, Концерн РРТ вышел с предложением о переводе сетей УКВ-ФМ радиовещания на цифровые технологии, используя собственную инфраструктуру, которая насчитывает более 500 высотных сооружений. Например, в Киеве сейчас работают 38 аналоговых радиостанций общей мощностью излучения 93 кВт. При внедрении цифрового радиовещания DAB+ для обеспечения аналогичного объёма контента будет достаточно 4-5 радиопередатчиков общей мощностью 8-10 кВт. Внедрение в Украине стандарта DAB+ позволит эффективно использовать частотный спектр 174-230 МГц, уменьшить энергоёмкость радиосетей при увеличении количества программ, повысить качество вещания и обеспечить дополнительные услуги для слушателей. Кроме того, это позволит загрузить национальную промышленность производством цифровых передатчиков и приёмников. Концерн РРТ считает, что без безотлагательного принятия решений по внедрению в Украине цифрового радиовещания стандарта DAB+, с разработкой соответствующей программы и финансирования, этот процесс затянется на долгие годы по аналогии с внедрением цифрового телевизионного вещания. С целью недопущения технологического отставания Украины от мировых лидеров в области радиовещания, нами предложено начать внедрение цифрового радиовещания стандарта DAB+ в Киеве с последующим развёртыванием сети в пределах всей Украины. На первом этапе Концерн РРТ предлагает установить цифровые передатчики на своих объектах в Киеве, а именно: РТПС Киев, ул. Дорогожицкая, 10, передатчик мощностью 2 кВт, высота подвеса антенны 239 м;

РТПС Лысая гора, ул. Саперно-Слободская, 20, передатчик мощностью 1 кВ, высота подвеса антенны 85 м. Планируется, что передатчики будут работать в синхронном режиме. Сегодня наши заявки по соответствующему решению Национального совета переданы в УГЦР для просчёта сети.

— Судьба сетей РРЛ в свете перехода на ШПД и оптические каналы связи?

Проведение модернизации сетей радиорелейных линий Концерна является одним из основных направлений перспективного развития Концерна РРТ, согласно «Стратегии развития Концерна РРТ на период до 2019 года», утвержденной Администрацией Госспецсвязи Украины. Модернизированная сеть РРЛ Концерна РРТ кроме основной задачи обеспечения распространения программ телерадиовещания может быть задействована для использования специальными пользователями и для предоставления резервных каналов распространения программ цифрового вещания. Вместе с тем, с целью повышения надёжности функционирования сетей Концерна, планируется предусмотреть меры, направленные на их интеграцию с телекоммуникационной сетью специального назначения (далее – ТССН) путём построения шлюзов с узлами ТССН в областных центрах. Это обеспечит взаимовыгодное использование ресурсов обеих сетей и возможность надёжного резервирования основных телекоммуникационных транспортных сетей. На сегодня уже проведены работы по частичной модернизации радиорелейных сетей Черкасского, Черниговского, Черновицкого, Львовского, Тернопольского, Хмельницкого, Ивано-Франковского и Николаевского филиалов. Завершён перевод режима работы радиорелейных сетей Киевского и Одесского филиалов полностью в цифровой формат.

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