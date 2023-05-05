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МХ-7 готов к работе: телевизионное вещание в цифровом формате покроет более 90% Украины

НовостиТелевидение
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Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), который входит в сферу управления Госспецсвязи, готов запустить национальную цифровую многоканальную телесеть MX-7.

Защищенный от перепланировки метровый диапазон сети покроет более 90% территории Украины, включая районы временно оккупированных территорий и населенные пункты, находящиеся на границах с Россией и Беларусью.

Мультиплекс MX-7 будет предоставлять сигнал в некодированном виде, а пакет телеканалов будет доступен бесплатно для зрителей.

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Концерн РРТ сообщил Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания о готовности к запуску, после чего регулятор должен объявить конкурс на вещание в сети MX-7.

«Запуск общенациональной цифровой многоканальной телесети MX-7 – важный шаг в противостоянии российской пропаганде. Несмотря на сложные обстоятельства в стране, мы выполнили поставленные перед нами задачи и сделали все возможное, чтобы обеспечить сигналом наших граждан, лишенных возможности смотреть украинское телевидение», – отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Для строительства сети Концерн РРТ привлек кредит под гарантии Правительства. Монтаж первого передатчика начался 20 января 2022 года. Хотя полномасштабное вторжение России в Украину немного изменило сроки запуска MX-7, работа была завершена даже в тяжелых условиях войны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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