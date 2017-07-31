Растущий сектор ОТТ оказывал заметное влияние на весь рынок платного телевидения на протяжении последних лет. Гай Биссон, занимающий должность директора отдела исследований лондонской аналитической компании Ampere Analysis в блиц-интервью Mediasat поделился видением развития сектора и дал рекомендации игрокам рынка платного телевидения. Господин Биссон является ведущим аналитиком сферы платного и многоканального телевидения. Он работает в сфере медиа-аналитики и прогнозирования уже на протяжении 20 лет.

Согласно данным исследований, проведённых экспертами Ampere Analysis, пользователи склонны дополнять свои стандартные пакеты линейных телеканалов услугами ОТТ и VoD (видео по запросу). В середине 2015 года зрителями таких «телевизионных пакетов» было 24% опрошенных, а к концу первого квартала 2017 года их число увеличилось до 40%. «В ряде стран, в частности – в странах Скандинавии – ситуация отличается. Зрители отказываются от кабельного телевидения в пользу ОТТ, они не подключают сразу и то, и другое», — говорит господин Биссон.

Основной движущей силой, стимулирующей интерес пользователей к ОТТ, является эксклюзивный контент, по-прежнему высоким остаётся спрос на качественные драмы. Ещё одна тенденция -локализованная глобализация, производство высокобюджетного контента на местном языке, нацеленного при этом на глобальную аудиторию. Лидеры рынка услуг ОТТ компании Netflix, Amazon, Sky – активно используют эту тенденцию. Они покупают драмы и сериалы, снятые в различных уголках Земли, и делают их доступными зрителям всего мира. Следующим советом Биссона для провайдеров является рекомендация распространять контент на местных языках. Для местных ОТТ провайдеров наличие в клиентском предложении высококачественных сериалов и фильмов местного производства может стать существенным преимуществом для работы в своей стране, и в то же время они смогут продавать права на трансляцию данного контента зарубежным и международным провайдерам.

Гай Биссон считает, что партнёрство между традиционными провайдерами услуг платного телевидения и ОТТ провайдерами поможет создать успешную бизнес-модель, с использованием глобальных тенденций, когда пользователь может сам формировать собственное телевизионное предложение.

«Операторы услуг традиционного платного телевидения могут предоставлять свои платформы для ОТТ. Я расскажу подробно о примерах такой кооперации для бизнеса и покажу некоторые практические способы ее практического осуществления в рамках предстоящей конференции Telco Trends» (Конференция состоится с 15 по 17 августа в городе Юрмала, Латвия — Mediasat).

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