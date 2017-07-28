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Потоковое телевидение – явление относительно новое. Однако в компании Nielsen решили добавить эти службы в свою панель телевизионных измерений.

Просмотры телевизионного контента с платформы Hulu через Live TV (который существует в виде бета-версии) и с платформы YouTube TV отныне будут измеряться, а данные этих измерений будут доступны в рамках бюллетеней с трёх- и семидневными рейтингами цифрового ТВ от Nielsen, где они будут включаться в таблицы с данными об аудитории традиционного линейного телевидения.

В компании Nielsen будут изучать аудиторию, просматривающую контент линейного телевидения с Hulu и YouTube на настольных компьютерах, планшетах и смартфонах, обеспечивая таким образом самый широкий охват и давая клиентам компании возможность более эффективно монетизировать свой контент на различных платформах.

При этом будут учитываться лишь случаи «полноценного» просмотра – то есть, случаи просмотра на Hulu либо YouTube контента, содержащего такое же количество рекламы, как они могли бы увидеть в программах обычного линейного телевидения. При этом будет учитываться лишь контент, просмотренный в течение трёх или семи дней после выхода в эфир – именно таким образом изучается эффективность телевизионной рекламы.

Президент отдела продуктов в компании Nielsen Меган Кларкен называет заявление компании «важнейшим шагом на пути к пониманию компанией полной картины распределения аудитории на рынке и созданию её портрета».

«Мы уже видим, что просмотр программ живого телевидения постепенно начинает занимать львиную часть времени, которую зритель проводит с YouTube TV, – добавляет директор отдела партнёрства по контенту Хитер Музник. – Наши сетевые и рекламные партнёры выиграют от начала измерений Nielsen DTVR на YouTube TV».

Возможность смотреть контент с Hulu через Live TV появилась в мае, когда зритель получил доступ к живым программам и видео по запросу от более 50 спортивных, информационных, развлекательных и детских телеканалов, а также к видео из библиотеки потокового контента компании за 39,99 доллара в месяц. Служба предлагает возможность сохранения в облачных хранилищах до 50 часов контента для DVR, возможность открытия до шести независимых профилей и запуска двух параллельных потоков для каждой учётной записи. При этом предусмотрена также опция перехода на тарифный план, дающий возможность хранения до 200 часов контента и использования в домохозяйствах для его просмотра неограниченного количества телеэкранов.

Платформой Hulu совместно владеют компании The Walt Disney Co., 21st Century Fox и принадлежащая Comcast студия NBCUniversal; 10% принадлежит Time Warner.

Платформа YouTube TV, работающая с апреля и доступная сегодня на 15 внутренних рынках в США, предлагает возможность смотреть почти 50 эфирных и кабельных каналов. Стоимость месячной подписки на услуги принадлежащей Google платформы составляет 35 долларов. При этом абонент получает возможность открывать шесть учётных записей, каждая из которых получает индивидуальные рекомендации и неограниченное облачное DVR-хранилище.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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