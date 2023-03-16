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YouTube TV запустил функцию Multiview для одновременного просмотра четырёх потоков

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Фото: Dignited
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YouTube TV представил новую функцию под названием «multiview». Она позволяет зрителям смотреть одновременно до четырёх разных предварительно выбранных потоков. Данная функция адресована, в первую очередь, любителям спорта, желающим быть в курсе многих игр и результатов, не переключая каналы.

На начальном этапе доступ к функции «multiview» будут иметь на телевизионных устройствах лишь избранные пользователи из США. На момент запуска данная функция доступна исключительно для спортивного контента. Но в YouTube TV рассматривают возможность применения новой функции зрителями и для других видов контента, который предлагает платформа.

YouTube TV Multiview

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Для того чтобы использовать новую функцию, подписчики должны выбрать опцию «multiview» в программе YouTube TV на своем телевизоре. Включив эту функцию, они смогут переключать аудио и субтитры между потоками, а также переходить в полноэкранный режим просмотра игры и выходить из него.

YouTube TV пришлось применить творческий подход к использованию технологии, чтобы претворить эту идею в жизнь. Обычно для одновременного просмотра нескольких потоков используются устройства класса High End для одновременной обработки и воспроизведения нескольких потоков, которые затем отображаются как одно целое. Но для работы YouTube TV не требуется столь дорогостоящее оборудование. Поэтому компании было необходимо найти способ более активного проведения обработки на стороне сервера.

Как говорилось ранее, на момент запуска новая функция доступна только для спортивного контента. Но YouTube TV рассматривает различные варианты её использования с контентом других жанров. Впоследствии YouTube также планирует добавить больше функциональных возможностей для просмотра мультимедиа, включая возможность настраивать собственные потоки одновременного просмотра. Платформа также планирует включить функцию «multiview» в основное приложение YouTube.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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