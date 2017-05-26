Компания Viaccess—Orca сделала ещё одно приобретение в секторе «многоэкранных» технологий, добавив к своему портфелю «мобильных» предложений защищённые видео—плееры от Squadeo.

Компания Squadeo, расположенная в Пюто вблизи Парижа, специализируется на решениях в сфере потоковой передачи и воспроизведения видео на устройствах Android, iOS, PC, а также программном обеспечении для защиты контента. Компания Viaccess—Orca планирует интегрировать мультимедийный проигрыватель QuickPlayer от Squadeo в свой продукт Connected Sentinel Player (CSP).

Французская компания, работающая в сфере защиты видеоконтента, заявляет, что такой шаг обеспечит комплексное решение для доставки линейного и VoD контента на PC, Mac и подключаемые мобильные устройства, включая Android и iOS. Защищённые видео—плееры на открытых платформах от Squadeo предварительно интегрированы с основными DRM (включая Widevine, Microsoft и Verimatrix), благодаря чему поставщики контента смогут предлагать единый расширенный визуальный интерфейс, соответствующий требованиям безопасности студий, используя для этого патентованные технологии скремблирования видео, – заявили в Viaccess—Orca.

Комплексное решение в сфере работы с видео также позволит поставщикам контента собирать интеллектуальные данные из QuickPlayer, чтобы получать представление о поведении пользователей и, как следствие, усилить вовлечённость зрителей.

Вот уже на протяжении более чем десяти лет компания Squadeo использует в своей работе ноу—хау в области видео и аудио от компаний Philips и NXP, откуда вышли основатели компании и откуда растут ноги её технологий и объектов интеллектуальной собственности. Согласно информации, размещённой на web—сайте компании, она имеет 58 клиентов в 42 странах мира.

Стоимость сделки не разглашается.

Это уже второе приобретение, осуществлённое компанией Viaccess—Orca в текущем году. Ранее она уже приобрела BigHill, небольшую компанию из Финляндии, работающую в сфере создания программного обеспечения и специализирующуюся на разработке мобильных приложений для работы с ТВ—контентом.

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