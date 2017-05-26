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Squadeo

Компания ViaccessOrca сделала ещё одно приобретение в секторе «многоэкранных» технологий, добавив к своему портфелю «мобильных» предложений защищённые видеоплееры от Squadeo.

Компания Squadeo, расположенная в Пюто вблизи Парижа, специализируется на решениях в сфере потоковой передачи и воспроизведения видео на устройствах Android, iOS, PC, а также программном обеспечении для защиты контента. Компания ViaccessOrca планирует интегрировать мультимедийный проигрыватель QuickPlayer от Squadeo в свой продукт Connected Sentinel Player (CSP).

Французская компания, работающая в сфере защиты видеоконтента, заявляет, что такой шаг обеспечит комплексное решение для доставки линейного и VoD контента на PC, Mac и подключаемые мобильные устройства, включая Android и iOS. Защищённые видеоплееры на открытых платформах от Squadeo предварительно интегрированы с основными DRM (включая Widevine, Microsoft и Verimatrix), благодаря чему поставщики контента смогут предлагать единый расширенный визуальный интерфейс, соответствующий требованиям безопасности студий, используя для этого патентованные технологии скремблирования видео, – заявили в ViaccessOrca.

Комплексное решение в сфере работы с видео также позволит поставщикам контента собирать интеллектуальные данные из QuickPlayer, чтобы получать представление о поведении пользователей и, как следствие, усилить вовлечённость зрителей.

Вот уже на протяжении более чем десяти лет компания Squadeo использует в своей работе ноухау в области видео и аудио от компаний Philips и NXP, откуда вышли основатели компании и откуда растут ноги её технологий и объектов интеллектуальной собственности. Согласно информации, размещённой на webсайте компании, она имеет 58 клиентов в 42 странах мира.

Стоимость сделки не разглашается.

Это уже второе приобретение, осуществлённое компанией ViaccessOrca в текущем году. Ранее она уже приобрела BigHill, небольшую компанию из Финляндии, работающую в сфере создания программного обеспечения и специализирующуюся на разработке мобильных приложений для работы с ТВконтентом.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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