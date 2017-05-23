Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) на заседании 23 мая проголосовала за изменения в постановление Кабмина о размерах платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в диапазоне 1800 МГц и одобрила предложения о внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале госведомства.

Данные решения были приняты в рамках подготовки к 4G-конкурсу. Учитывая действующую ставку рентной платы в диапазоне 1800 МГц (23000 гривен), стартовую стоимость лицензии на использование 10 МГц (2×5 МГц) во всех регионах Украины предлагается установить на уровне 265 млн грн.

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G. Тогда лоты были проданы «Астелит» по 3,355 млрд гривен, МТС – по 2,72, «Киевстар» – по 2,7. Таким образом стоимость 3G-лицензии составила больше, чем лицензии на 4G.

В июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 4G в Украине. По данным властей, есть восемь компаний, готовых финансировать работы по развитию технологии 4G в Украине.

Напомним, в марте текущего года был презентован чипсет, который принесёт поддержку 4G в бюджетные смартфоны. Несколькими днями позже стало известно, что в Украине проведут рефарминг частот – это ускорит запуск 4G-связи в нашей стране.

По словам главы НКРСИ Александра Животовского, 4G-связь изначально появится только в крупных городах Украины.

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