YouTube принесёт видео с углом обзора в 360° на экраны телевизоров

Продолжая развивать технологию видео с углом обзора в 360 градусов, в компании YouTube решили сделать его доступным на большом экране.

Вскоре такая возможность появится в ТВ-приложении от YouTube для подключённых ТВ-платформ – в частности, для смарт-телевизоров и игровых консолей. Об этом заявила на конференции Google I/O генеральный директор YouTube Сьюзан Вожицки.

With 360 video on the @YouTube app, you’ll feel like you’re the middle of the action from your couch, on the biggest screen you own. #io17 pic.twitter.com/Y3LmQaKD54

— Google (@Google) 17 мая 2017 г.