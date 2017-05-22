Домой Видеосервисы YouTube принесёт видео с углом обзора в 360° на экраны телевизоров

YouTube принесёт видео с углом обзора в 360° на экраны телевизоров

Борис Скуратовский
-
182
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
YouTube

Продолжая развивать технологию видео с углом обзора в 360 градусов, в компании YouTube решили сделать его доступным на большом экране.

Вскоре такая возможность появится в ТВ-приложении от YouTube для подключённых ТВ-платформ – в частности, для смарт-телевизоров и игровых консолей. Об этом заявила на конференции Google I/O генеральный директор YouTube Сьюзан Вожицки.

Она также добавила, что в YouTube планируют сделать доступным на подключаемых устройствах для гостиных живое видео с углом просмотра в 360 градусов.

В компании Google сообщили, что данная функция будет запущена в ближайшие месяцы для Android TV, PlayStation 4 и Xbox One, а также 4К телевизоров от LG и Samsung 2017 года выпуска.

Запустив видео с углом обзора в 360 градусов, зритель сможет использовать пульт дистанционного управления или игровой контроллер для поворота картинки во время просмотра. Для тех, кто уже смотрел подобное видео на смартфонах, главное отличие будет состоять в отсутствии необходимости пролистывания во время просмотра, а кроме того наслаждаться этим просмотром можно будет на намного более широком экране.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияУкраинские провайдеры могли не блокировать доступ к российским сайтам
Следующая публикацияEutelsat продаёт свою долю в спутниковом операторе Hispasat
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА