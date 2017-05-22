YouTube принесёт видео с углом обзора в 360° на экраны телевизоров

Продолжая развивать технологию видео с углом обзора в 360 градусов, в компании YouTube решили сделать его доступным на большом экране.

Вскоре такая возможность появится в ТВ-приложении от YouTube для подключённых ТВ-платформ – в частности, для смарт-телевизоров и игровых консолей. Об этом заявила на конференции Google I/O генеральный директор YouTube Сьюзан Вожицки.

With 360 video on the @YouTube app, you’ll feel like you’re the middle of the action from your couch, on the biggest screen you own. #io17 pic.twitter.com/Y3LmQaKD54 — Google (@Google) 17 мая 2017 г.

Она также добавила, что в YouTube планируют сделать доступным на подключаемых устройствах для гостиных живое видео с углом просмотра в 360 градусов.

В компании Google сообщили, что данная функция будет запущена в ближайшие месяцы для Android TV, PlayStation 4 и Xbox One, а также 4К телевизоров от LG и Samsung 2017 года выпуска.

Запустив видео с углом обзора в 360 градусов, зритель сможет использовать пульт дистанционного управления или игровой контроллер для поворота картинки во время просмотра. Для тех, кто уже смотрел подобное видео на смартфонах, главное отличие будет состоять в отсутствии необходимости пролистывания во время просмотра, а кроме того наслаждаться этим просмотром можно будет на намного более широком экране.

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