Жители Кривого Рога получили возможность пользоваться услугами 3G—связи от компании Vodafone.
16 мая телекоммуникационный оператор Vodafone Украина запустил в коммерческую эксплуатацию 3G—сеть в городе Кривой Рог.
«Теперь еще 642 тысячи украинцев смогут пользоваться качественным мобильным интернетом Vodafone», – говорится в сообщении оператора.
Vodafone предоставил 12 Гбайт мобильного трафика абонентам в Кривом Роге, которые они могут использовать в течение трёх месяцев.
Напомним, ранее Mediasat сообщал об увеличении оператором Vodafone зоны 3G—покрытия на юге Украины.