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Жители Кривого Рога получили возможность пользоваться услугами 3Gсвязи от компании Vodafone.

16 мая телекоммуникационный оператор Vodafone Украина запустил в коммерческую эксплуатацию 3Gсеть в городе Кривой Рог.

«Теперь еще 642 тысячи украинцев смогут пользоваться качественным мобильным интернетом Vodafone», – говорится в сообщении оператора.

Vodafone предоставил 12 Гбайт мобильного трафика абонентам в Кривом Роге, которые они могут использовать в течение трёх месяцев.

Напомним, ранее Mediasat сообщал об увеличении оператором Vodafone зоны 3Gпокрытия на юге Украины.

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