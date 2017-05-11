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Ракета Союз

Компания Arianespace продолжает активные приготовления к предстоящему запуску на орбиту очередного космического аппарата: уже на следующей неделе спутник связи SES-15 должен отправиться в космос на борту ракеты «Союз» с космопорта, расположенного на территории Французской Гвианы.

Спутник уже установлен на специальный адаптер, который используется в качестве интерфейса для его интеграции с ракетой-носителем «Союз». Установка спутника на адаптер была произведена в специальном цеху S1B Космопорта.

SES-15 станет уже 40-ым по счёту спутником, запущенным компанией Arianespace по заказу европейского спутникового оператора SES. Однако впервые для запуска спутника этого давнего клиента Arianespace на космодроме во Французской Гвиане будет использована ракета «Союз».

Расчетная масса спутника в момент запуска составит 2 302 кг, при этом общая сила тяги ракеты «Союз» определена как 2 447 кг – с учётом устройства для интеграции спутника и прочего оборудования.

Утром 18 мая со стартовой площадки для запусков ракет типа «Союз» (ELS) в Синнамари, Французская Гвиана, спутник SES-15 будет отправлен на субгеостационарную переходную орбиту. Согласно установленной в Arianespace системе нумерации запусков разных типов ракет, данной миссии присвоен номер VS17, что означает 17-ый по счёту запуск ракеты типа «Союз» с Космопорта.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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