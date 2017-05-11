Компания Arianespace продолжает активные приготовления к предстоящему запуску на орбиту очередного космического аппарата: уже на следующей неделе спутник связи SES-15 должен отправиться в космос на борту ракеты «Союз» с космопорта, расположенного на территории Французской Гвианы.

Спутник уже установлен на специальный адаптер, который используется в качестве интерфейса для его интеграции с ракетой-носителем «Союз». Установка спутника на адаптер была произведена в специальном цеху S1B Космопорта.

SES-15 станет уже 40-ым по счёту спутником, запущенным компанией Arianespace по заказу европейского спутникового оператора SES. Однако впервые для запуска спутника этого давнего клиента Arianespace на космодроме во Французской Гвиане будет использована ракета «Союз».

Расчетная масса спутника в момент запуска составит 2 302 кг, при этом общая сила тяги ракеты «Союз» определена как 2 447 кг – с учётом устройства для интеграции спутника и прочего оборудования.

Утром 18 мая со стартовой площадки для запусков ракет типа «Союз» (ELS) в Синнамари, Французская Гвиана, спутник SES-15 будет отправлен на субгеостационарную переходную орбиту. Согласно установленной в Arianespace системе нумерации запусков разных типов ракет, данной миссии присвоен номер VS17, что означает 17-ый по счёту запуск ракеты типа «Союз» с Космопорта.