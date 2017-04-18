В Украине могут вернуть уголовную ответственность за кражу телеком-оборудования

На внеочередном заседании правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) было принято решение о создании на технической базе Ассоциации реестра похищенного телекоммуникационного оборудования. В настоящее время в Ассоциации прорабатывают техническое задание на реализацию данного проекта. Вместе с тем ИнАУ призывает ввести в Украине уголовную ответственность за кражу телеком-оборудования.

Данный реестр должен обеспечить дополнительный канал взаимодействия операторов телекоммуникаций с национальной полицией и предотвратить использование украденного оборудования другими операторами, – говорится в публикации на сайте Ассоциации.

Похищение телекоммуникационного оборудования – болезненная проблема операторов и провайдеров телекоммуникаций. С тех пор, как из Уголовного кодекса Украины в рамках процесса декриминализации были удалены отдельные статьи об ответственности за такие преступления, их количество существенно возросло. Правоохранительные органы неохотно регистрируют правонарушения в отношении похищения кабеля, ведь непосредственная стоимость кабеля или оборудования относительно невелика по сравнению с убытками от простоя и восстановление сетей, а доказать эти убытки оператору непросто, – уточняется в сообщении.

В ИнАУ говорят, что систематически отстаивают необходимость восстановления отдельной уголовной статьи за похищение телекоммуникационного оборудования.

Так, соответствующее предложение ИнАУ к парламентским слушаниям «Реформы отрасли ИКТ и развитие информационного пространства» (см. Письмо №10 от 20.01.2016 г. Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи по проекту рекомендаций парламентских слушаний «Реформы отрасли ИКТ и развитие информационного пространства») было учтено и вошло в итоговый документ по результатам слушаний – Постановление Верховной Рады Украины от 31.03.2016 №1073-VIII.

Этим постановлением Кабинета министров Украины было рекомендовано разработать и подать на рассмотрение парламента изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за умышленное повреждение кабельной, радиорелейной, воздушной линии связи, проводного вещания или сооружений/оборудования, входящих в их состав, повлекшее временное прекращение оказания услуг связи.

Как следствие, такой документ был разработан и зарегистрирован — это проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей) №4497 от 21.04.2016. На днях зарегистрирован проект Постановления о принятии за основу данного законопроекта.

«Эффективное противодействие угону телекоммуникационного оборудования прежде всего будет способствовать защите прав потребителей телекоммуникационных услуг. Реестр похищенного телекоммуникационного оборудования, который создает ИнАУ, обеспечит эффективность такого противодействия за счёт дополнительных механизмов взаимодействия операторов телекоммуникаций и правоохранительных органов», – заявил глава правления ИнАУ Александр Федиенко.