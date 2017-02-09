Благодаря соглашению, достигнутому по результатам переговоров между членами Европарламента, Еврокомиссии и представителями стран – членов ЕС, европейцы вскоре смогут в полной мере использовать свою онлайн-подписку на фильмы, спортивные программы, электронные книги, видеоигры и музыкальные платформы во время путешествий по Евросоюзу. Это первое соглашение, касающееся модернизации правил ЕС по защите авторских прав в соответствии с предложениями Комиссии в рамках стратегии развития Единого цифрового рынка.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Единого цифрового рынка Андрус Ансип уже назвал это решение новым важным шагом на пути к разрушению барьеров, сдерживающих развитие этого рынка.

Ансип приветствует соглашение, которое было достигнуто спустя лишь неделю после заключения договора об оптовой плате за роуминг: «Заключённое сегодня соглашение принесёт европейцам конкретные преимущества. Люди, оформившие подписку на любимые сериалы, музыкальные и спортивные программы дома смогут наслаждаться ими во время путешествий по Европе. Это новый важный шаг на пути к разрушению барьеров, мешающих созданию Единого цифрового рынка. Я искренне благодарю докладчика Европарламента Жан-Мари Кавада, мальтийское руководство Совета ЕС, а также всех тех, кто приложил свои усилия для заключения сегодняшнего компромиссного соглашения. В настоящее мы ждём соглашении по другим нашим предложениям, касающимся модернизации правил ЕС, регламентирующих вопросы авторских прав, а также расширяющим возможности трансграничного доступа к творческому контенту. Я рассчитываю на то, что Европарламент и государства-члены сделают для этого всё возможное».

«Цифровые технологии дают новые возможности желающим наслаждаться культурным наследием в дороге, и люди хотят воспользоваться этими возможностями, – говорит еврокомиссар по вопросам образования, культуры, спорта и молодёжной политики Тибор Навракссикс. – Сегодняшнее соглашение открывает новую дверь для граждан стран ЕС, одновременно защищая создателей культурного и спортивного контента и всех тех, кто инвестирует средства в его производство. Это сбалансированное решение является обнадёживающим знаком для построения Единого цифрового рынка, который предлагает новые возможности творцам и потребителям контента».

Новые правила, регламентирующие использование контента при перемещении между странами, соответствуют новым возможностям, которые используют европейцы для доступа к культурному и развлекательному контенту. По данным Еврокомиссии, в 2016 году 64% европейцев использовали интернет для загрузки или воспроизведения игр, картинок, фильмов либо музыки. Для этого всё чаще использовались мобильные устройства. Проведённое в 2015 году исследование показало, что каждый третий европеец хотел бы иметь возможность трансграничного использования контента. Для молодёжи такая возможность является ещё более важной. Половина европейцев в возрасте от 15 до 39 лет считает важным иметь возможность брать контент в дорогу или получения доступа к подписным услугам во время путешествий по Европе.

Будущие регуляторные нормы позволят пользователям получать доступ к онлайн-контенту во время перемещения по территории ЕС точно так же, как они его получают, находясь у себя дома. К примеру, подписавшись на службу, предлагающую возможность просмотра в режиме онлайн фильмов и сериалов от Canal+, житель или жительница Франции сможет смотреть их, находясь на отдыхе в Хорватии или отправившись в командировку в Данию.

Такие платформы, как Netflix, MyTF1 или Spotify, смогут проверять страну проживания пользователя, используя такие средства как детали платежей, наличие договора на пользование Интернетом, либо путём проверки IP-адреса. Все провайдеры, предлагающие платные услуги доступа к контенту в сети, должны будут следовать новым правилам. Поставщики услуг, предоставляемых бесплатно (к примеру, онлайн-службы общественных теле- и радиоканалов) также смогут предоставлять подписчикам возможность доступа к своему контенту во время путешествий по странам ЕС.

Согласованный текст должен получить формальное одобрение Совета С и Европарламента. После принятия новые правила вступят в силу на территории всех стран – членов ЕС в начале 2018 года, поскольку провайдерам и правообладателям даётся девятимесячный период для адаптации к новым правилам.

В декабре 2015 года Европейская комиссия предложила норму, расширяющую возможности доступа к онлайн-контенту для лиц, путешествующих по ЕС. Это была первая законодательная инициатива в рамках стратегии Единого цифрового рынка, которая была дополнена в сентябре 2016 года современными правилами ЕС, регламентирующими авторские права, для расширения культурного разнообразия в Европе и увеличения количества доступного в сети контента при одновременном создании чётких правил для всех интернет-игроков. Правила касаются тех служб с онлайн-контентом, где применение норм авторского права является наиболее актуальным. Это могут быть платформы с видео по запросу (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), службы онлайн-телевидения (Viaplay от Viasat, NOW TV от Sky, Voyo), платформы с потоковой музыкой (Spotify, Deezer, Google Music), либо торговые площадки онлайн-игр (Steam, Origin). Основной функцией данных служб является предоставление доступа к контенту, защищённого авторским и смежными правами, а также услуг аудиовизуальных медиа.

Возможность доступа к контенту в Интернете во время путешествий станет ещё более важной с 15 июня 2017 года, когда в силу вступят новые правила роуминга. С этого момента пользователи, периодически перемещающиеся по территории стран ЕС, смогут оплачивать мобильный Интернет по «домашним» тарифам при условии добросовестного использования – независимо от конкретной страны пребывания.