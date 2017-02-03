Стандарт цифрового радиовещания DAB обновлён в техническом плане: выявлены устаревшие функции, внесена большая ясность в описание других функций – с целью улучшения совместимости, некоторые другие функции усовершенствованы.

Обновления, внесённые в стандарт, гарантируют, что технология цифровой передачи звука идёт в ногу с последними технологическими решениями 21-го века.

Технический комитет концерна WorldDAB работал над изменениями стандарта с целью упрощения его системы при сохранении совместимости с предыдущими версиями.

«Цель работы состояла в том, чтобы пересмотреть стандарт, выявив устаревшие его элементы, сделать более чётким описание функций, включить изменения, которые были согласованы где-либо в других местах в интерпретации функций и обновить специфические функции… Мы также работали над созданием аудиостандарта DAB, идентичного определению в предыдущем стандарте системы DAB, а также последующих изменений в сопроводительных документах для приведения их в соответствие с новой версией», – говорит председатель технического комитета WorldDAB Линдсэй Корнелл.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНДАРТЕ DAB

1 Режим передачи

Сохранён лишь Режим I; остальные режимы признаны устаревшими.

2 Аудио

Текст описывает два метода кодирования звука, DAB audio and DAB+ audio. Кодирование DAB audio передвинули в TS 103 466, включая дополнения, однако, никаких технических изменений сделано не было. Определение ASCTy перемещено в Зарегистрированные таблицы (TS 101 756).

3 Данные, ассоциированные с программой

Тип F-PAD «10» был изъят, как устаревший.

Динамическая метка была пересмотрена и отредактирована с целью включения требований для команд (включая команды DL Plus), однако, без каких-либо технических изменений.

4 Пакетный режим

FEC для пакетного режима был сделан обязательным для передачи. Группа данных CRC была сделана обязательной для передачи. Вспомогательный информационный канал (AIC) удалён как устаревший.

5 Быстрый информационный канал (FIC)

Была внесена ясность в сигнальную процедуру MCI и процессы реконфигурации, также в этой категории было внесено много других изменений.

На многих вещателей изменения окажут малое влияние, поскольку перед командой разработчиков была поставлена цель сделать так, чтобы эти изменения были в целом совместимы с тем, как сегодня используется DAB.

Впрочем, для лучшей работы системы всем вещателям необходимо будет внести некоторые изменения в конфигурацию оборудования для мультиплексирования, другие же изменения потребуются лишь в случае необходимости использования определённых функций.

Вещателям не придётся делать какие-либо изменения, связанные с режимом передачи, кодированием аудио или PAD (включая динамическую метку), однако, им придётся немного обновить оборудование для мультиплексирования по причине изменений FIC. Это особенно актуально для тех вещателей, которые регулярно используют реконфигурацию для запуска «всплывающих каналов».

Если вы являетесь сотрудником технической службы, обеспечивающим работу цепочки передачи сигнала DAB, вам необходимо прочитать полный отчёт по изменениям, внесённым в стандарт.

Новые версии стандартов были опубликованы ETSI. Это в частности:

EN 300 401 V2.1.1: DAB system standard

TS 101 756 V2.1.1: Registered Tables

TS 103 466 V1.1.1: DAB audio

TS 102 563 V2.1.1: DAB+ audio

TS 102 980 V2.1.1: DL Plus

Более детальной изучить все обновления можно в сопроводительном документе концерна WorldDAB (PDF, англ.язык.).