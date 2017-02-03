Спутниковая медиаплатформа «Орион» запускает онлайн-кинотеатр

Проект онлайн-кинотеатра реализован компанией «Орион» в партнерстве с ivi.ru.

Компания «Орион» запустила новый сервис «Кинотеатр», который доступен абонентам спутникового телевидения «Телекарта». Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе спутникового оператора.

Стоимость подписки на «Кинотеатр» составляет 99 рублей в месяц при единовременной оплате за год (1188 рублей) и 199 рублей при оплате подписки на месяц. За эти деньги абонент получает возможность воспользоваться фильмотекой ivi, насчитывающей более 50 000 фильмов.

Сотрудничество между «Орион» и ivi.ru осуществляется на условиях разделения доходов. Другие условия соглашения не разглашаются.

Доступ к «Кинотеатру» осуществляется через OTT-сервис оператора «Телекарта Онлайн».

Благодаря технологической платформе «Лайф Стрим», на базе которой реализован OTT-сервис, абоненты могут просматривать контент одновременно на трёх устройствах, включая мобильные девайсы, стационарные компьютеры и Smart TV.

По сообщениям СМИ «Орион» должен был запустить свой онлайн-кинотеатр к концу прошлого года, однако сделал это только сейчас.

Напомним, онлайн-кинотеатры также запустили два других российских оператора спутникового телевидения – «Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС».