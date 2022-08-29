Российский онлайн-кинотеатр «START» сообщил о крупной утечке данных пользователей

Данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра «START» выложили в открытый доступ, сообщают специалисты Data Leakage & Breach Intelligence.

Объём базы — 72 Гб, она содержит данные о почти 44 миллионах человек.

Опубликованная информация включает имя/фамилию, адрес электронной почты, хешированный пароль, IP-адрес, страну, дату начала/окончания подписки, последнего входа.

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Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru. Все логины из этих записей оказались действительными. Судя по информации из этого дампа он был сделан не ранее 22 сентября 2021 года.

«START» подтвердил утечку данных своих пользователей, отметив, что «база не представляет собой большого интереса для злоумышленников». Информация в базе не является полностью актуальной, данные в ней за 2021 год. Самое существенное, что там есть — e-mail или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное — нет финансовой информации.

Ранее мы сообщали, что взломана платформа Plex: пользователей просят срочно сменить пароли.