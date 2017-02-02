Соглашение позволит гражданам стран ЕС «чувствовать себя в мобильном роуминге как дома» с середины текущего года.

Рано утром в среду страны Евросоюза заключили соглашение, которое должно дать абонентам мобильной связи возможность использовать свои телефоны на территории 28 стран ЕС без платы за услуги роуминга.

Трёхсторонние переговоры между Европейским Парламентом, Советом Европы и Еврокомиссией закончились вскоре после полуночи соглашением о снижении процентных ставок, которые телекоммуникационные компании взимают друг с друга. Об этом сообщает пресс-служба докладчика Европарламента, члена финской социал-демократической партии Миапетры Кумпула-Натри.

Евросоюз принял решение об установке верхней планки цены на передачу мобильных данных на уровне 7,70 евро за гигабайт с 15 июня, с последующим снижением до 6 евро с 1 января 2018 года. Размер платы в 2019 году снизится до 4,5 евро за гигабайт, до 3,5 евро за гигабайт в 2020, а затем, в 2021, – до 3 евро и в 2022 – до 2,5 евро, сообщает пресс-служба Миапетры Кумпула-Натри.

Мобильные процентные ставки – это суммы, которые телекоммуникационные компании взимают друг с друга, когда абоненты-путешественники переключаются на конкурирующие сети.

По информации, просочившейся с переговоров, старшие дипломаты ЕС преодолели сопротивление Германии и Франции, которые утверждали, что снижение платы за роуминг может повредить существующим бизнес-моделям операторов.

Согласованная в прошлом году позиция Совета Европы состояла в ограничении цены за передачу данных суммой в 10 евро за гигабайт, с последующим ежегодным снижением до 5 евро в 2021 году. Кумпула-Натри предлагала установить процентную ставку на уровне 4 евро за гигабайт со снижением до 1 евро на протяжении четырёх лет, при этом в Еврокомиссии предлагали установить ограничение на уровне в 8,50 евро.

Заключение сделки позволит гражданам стран ЕС чувствовать себя в роуминге «как дома» начиная уже с середины текущего года – в соответствии с предварительным соглашением, принятым в конце 2015 года. Одним из главных обещаний ЕС было снятие платы за роуминг для абонентов с июня, и представитель Мальты, руководящий Советом Европы, желает заключить соглашение по данному вопросу до марта.