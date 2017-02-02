12 телеканалов линейки Discovery, а также канал Eurosport останутся доступными для зрителей Sky.

Компания Discovery Communications заключила соглашение, которое предотвратило исчезновение TLC, Animal Planet и 10 других телеканалов с экранов 5,5 миллиона телезрителей Sky в Великобритании.

Абонентам Sky останутся доступны все 12 телеканалов Discovery – включая флагманский канал Discovery Channel, Eurosport и DMAX; при этом канал Discovery Channel и далее будет доступен на платформе NOW TV в Великобритании. Вероятность исчезновения указанных каналов с экранов британцев с 1 февраля была связана с тем, что две компании долго не могли согласовать новые условия оплаты Sky за права на трансляцию каналов Discovery.

«Люди были обеспокоены возможной потерей компанией Discovery крупнейшего контракта в Великоборитании, – говорит Йен Уиттекер, медиа-аналитик компании Liberum Capital из Лондона. – Они бы потеряли отчисления за трансляцию, а рекламодатель потерял бы охват».

Согласно информации от Discovery, данное соглашение включает четыре платных телеканала в Германии: Discovery Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD и Eurosport 360 HD. Компания Sky, ведущий европейский оператор услуг платного телевидения, предоставляет услуги спутникового телевизионного вещания 21,8 миллиона пользователям в Великобритании, Ирландии, Италии, Германии и Австрии.

«Мы достигли нового соглашения, которое гарантирует абонентам Sky доступ к широкой линейке телеканалов и программ Discovery на последующие годы, – говорит Сусанна Диннэйдж, управляющий директор Discovery Networks UK. – Голоса наших фанов были слышны громко и чётко».

Несмотря на то, что две компании урегулировали спор, они так и не смогли прийти к решению о том, кто же из них был вынужден пойти на компромисс. В заявлении компании Sky говорится, что сделка «была заключена на справедливых условиях после того, как Discovery приняла предложение, которое мы озвучили неделю тому».

Пресс-секретарь Discovery ответил на это заявлением о том, что заключённое соглашение «значительно лучше» прежнего, а также предложения от Sky.

«Помимо этого, новые условия дают нам возможность лучше контролировать происходящее и иметь ещё больше возможностей для инвестирования и запуска каналов, а также обслуживания пользователей», – говорится в заявлении Discovery.

Споры между телеканалами и дистрибуторами являются вполне обычным делом, и периодически возникают тупиковые ситуации, когда обе стороны пытаются выторговать для себя лучшие условия. В компании Discovery, ссылаясь на всплеск роста в Европе, требовала больших отчислений от таких компаний-дистрибуторов, как Sky, дабы компенсировать потерю подписчиков и стагнацию на рекламном рынке США.

Частью политики Discovery по продвижению является расширение инвестиций в Eurosport, ставший домом для турниров по дартсу и подобным не очень популярным видам спорта, которые в компании стремятся сделать более значимыми. В начале следующего года на канале Eurosport будут транслироваться Игры Зимней олимпиады 2018 года – первые Олимпийские игры, на которые компания выкупила европейские права.

Несмотря на то, что Discovery является поставщиком контента для Sky, каналы группы сталкиваются с конкуренцией со стороны каналов Fox, включая Fox UK и National Geographic Channel. Ожидаемая сделка между Sky и Fox, которая объединит телевизионный бизнес Мёрдока на двух континентах, добавляет дополнительную интригу в процесс переговоров, поскольку в Sky понижают ценность портфеля линейных каналов Discovery, заявляя, что «просмотры их снижаются».