Попался на незаконной трансляции: ирландский спортивный паб оштрафовали на 16000 евро

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Один из популярных пабов ирландского города Леттеркенни должен выплатить компании Sky 16 188 евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ей вследствие нарушения авторских прав. Об этом пишет местное издание Donegal Daily.

Было установлено, что в зале паба Swilly Inn, расположенного в районе Баллирейн города Леттеркенни, осуществляется незаконная трансляция программ телеканала Sky Sports.

Против владельца паба Джозефа Мак-Фаддена было открыто судебное дело и выдано судебное предписание, запрещающее ему показывать программы Sky в помещениях паба без оформленного надлежащим образом коммерческого соглашения, заключённого со Sky Business.

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Также было выдано распоряжение, рекомендующее владельцу паба воздержаться от использования любых устройств, которые могут быть задействованы для нарушения авторских прав Sky.

Указанные действия были совершены в соответствии с инструкцией Sky, подготовленной экспертами по правам интеллектуальной собственности Addleshaw Goddard (Ireland), которая является ключевой частью обязательств Sky по защите пабов, легально покупающих подписку на контент Sky Sports.

«Сотрудники компании Sky обязаны посетить все пабы и подобные заведения, в которых представителями государственных органов и/или других организаций был выявлен факт нелегальной трансляции программ компании Sky. Поэтому в течение сезона представители компании будут еженедельно посещать сотни пабов, расположенных в больших и малых городах по всей Ирландии», – говорится в заявлении Sky Business.

Ранее мы сообщали, что британскую сеть пабов оштрафовали за телевизионное пиратство.