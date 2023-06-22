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Попался на незаконной трансляции: ирландский спортивный паб оштрафовали на 16000 евро

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Фото: Freepik
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Один из популярных пабов ирландского города Леттеркенни должен выплатить компании Sky 16 188 евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ей вследствие нарушения авторских прав. Об этом пишет местное издание Donegal Daily.

Было установлено, что в зале паба Swilly Inn, расположенного в районе Баллирейн города Леттеркенни, осуществляется незаконная трансляция программ телеканала Sky Sports.

Против владельца паба Джозефа Мак-Фаддена было открыто судебное дело и выдано судебное предписание, запрещающее ему показывать программы Sky в помещениях паба без оформленного надлежащим образом коммерческого соглашения, заключённого со Sky Business.

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Также было выдано распоряжение, рекомендующее владельцу паба воздержаться от использования любых устройств, которые могут быть задействованы для нарушения авторских прав Sky.

Указанные действия были совершены в соответствии с инструкцией Sky, подготовленной экспертами по правам интеллектуальной собственности Addleshaw Goddard (Ireland), которая является ключевой частью обязательств Sky по защите пабов, легально покупающих подписку на контент Sky Sports.

«Сотрудники компании Sky обязаны посетить все пабы и подобные заведения, в которых представителями государственных органов и/или других организаций был выявлен факт нелегальной трансляции программ компании Sky. Поэтому в течение сезона представители компании будут еженедельно посещать сотни пабов, расположенных в больших и малых городах по всей Ирландии», – говорится в заявлении Sky Business.

Ранее мы сообщали, что британскую сеть пабов оштрафовали за телевизионное пиратство.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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