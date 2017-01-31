Харьковские абоненты компании Укртелеком, предоставляющей интернет-услуги по технологии ADSL, теперь имеют возможность выхода в сеть на скорости 21,4 Мбит/с. Такая скорость была достигнута вследствие обновления оператором существующей телекоммуникационной сети.

По сообщению пресс-службы оператора, до конца первого полугодия около 65 тысяч харьковских абонентов должны быть переведены на новую сеть. Для этого планируется дополнительно установить 170 шкафов с новым сетевым оборудованием.

На данный момент произведена модернизация сети в следующих районах Харькова: Холодногорском, Шевченковском, Новобаварском и Слободском. Это даёт абонентам возможность воспользоваться такими дополнительными услугами, как «Интерактивное ТV» и цифровая телефония.

Весной текущего года Укртелеком планирует начать предоставление нескольких новых сервисов. В частности, услугу проведения в квартиру или офис оптического кабеля, что обеспечивает доступ в сеть на скорости от 200 Мбит/с до 1 Гбит/с. Также абоненты смогут мигрировать с технологии доступа в интернет ADSL на VDSL (скорость от 50 Мбит/с).

Общие инвестиции в модернизацию составляют около 600 млн грн, благодаря чему будут охвачены все районы Харькова.

Общие инвестиции в модернизацию сети в Харькове составляют около 600 млн грн.

За два с половиной года планируется модернизировать сеть Укртелекома в шести крупнейших городах Украины: Киеве, Запорожье, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.